春ねむり、新作EPより「ディストラクション・シスターズ」ビジュアライザー公開

春ねむりが、9月29日(金)にリリースしたEP『INSAINT』より「ディストラクション・シスターズ」のビジュアライザーを公開した。

ビジュアライザーは写真家/映像作家のエドソウタが手掛け、燃え盛る炎を背に春ねむりが聞く者たちへ「きみを殺すもののすべてを壊しに行こう」と呼びかける。それは、この社会において作られている「普通」と言われる領域から取りこぼされたひとたちへの切実な語りかけである。

『INSAINT』は、世界各国およそ30都市でのライブツアーやFUGAZIのイアン・マッケイとの邂逅を経て制作され、全曲ギター・ドラム・ベース・ボーカルで構成されるバンドセットで録音を実施。ハードコア・パンクに分類される音像を意図的に鳴らしながらも、鉄製のトタンやパイプなどの工業製品をレコーディングに使用し、実験的でインダストリアルなバンドサウンドに仕上がっている。

そして、本作の情報が集約された特設サイトも公開された。特設サイトでは春ねむりによる収録楽曲のセルフライナーノーツや、全楽曲歌詞の英語翻訳などが掲載されている。10月からは4年ぶりとなるヨーロッパツアーを開始し、ツアーは10月7日に行われるアイルランド公演を皮切りに、全10公演を行う。

春ねむり コメント

わたしたちが生きるこの世界において「一般的」で「健常」な人間で居ることはあまりにも難しい。

社会をつくる構造そのものが搾取や格差、差別を内包しているからだ。

ひとたび規範から逸れれば、変わった人として扱われ、時に蔑まれたり、存在を透明化されたりして、だんだん正気では居られなくなる。

システムや「普通」の枠から取りこぼされ、自分がおかしいのではないかと自分を疑い続け苦しみながら今を生きる全ての人のために、

このアルバムが、2023年のハードコア・パンクが、フェミニズムが、存在しますように。祈りを込めて制作しました。

<リリース情報>

春ねむり

NEW EP『INSAINT』

2023年9月29日(金)発売

全6曲収録

=収録曲=

1. ディストラクション・シスターズ

2. わたしは拒絶する

3. 生存は抵抗

4. サンクチュアリを飛び出して

5. インフェルノ

6. No Pain, No Gain is Shit

春ねむり

DIGITAL SG『わたしは拒絶する』

2023年9月8日(金)発売

Pre-add/Pre-save:https://lnk.to/i_refuse

<ライブ情報>

「HARU NEMURI EUROPEAN TOUR 2023」

10/7 - Ireland, Dublin - The Workman's Club

10/9 - England, Manchester - The Peer Hat

10/10 - England, Southampton - Heartbreakers

10/11- England, London - Studio 9294

10/13 - Spain, Barcelona - AMFest Encobert (Sala Salamandra)

10/16 - France, Paris - Les Etoiles

10/17 - Belgium, Brussels - Botanique (Rotonde)

10/19 - Netherlands, Rotterdam - Left of the Dial Fest day1

10/20 - Netherlands, Rotterdam - Left of the Dial Fest day2

10/23 - Germany, Berlin - Badehaus

Official Website(JP):http://ねむいっす.com

