天野明原作によるTVアニメ「鴨乃橋ロンの禁断推理」の第1話場面カットが到着。また10月1日に全国5都市のアニメイトにて「特製卓上カレンダー禁断配布会」が実施される。

第1話のタイトルは「大都会連続溺死事件」。連続殺人事件を捜査中の若手刑事・一色都々丸、通称トトは失敗ばかりを重ね、ついには上司の雨宮から帰宅を命じられてしまう。そんなトトに、総務課のキクは1人の探偵を紹介する。訪ねた先には、ボサボサ頭の風変わりな男・鴨乃橋ロンがいて……。

「特製卓上カレンダー禁断配布会」では卓上カレンダーを配布。アニメイト池袋本店、アニメイト大阪日本橋、アニメイト名古屋、アニメイト福岡パルコ、アニメイト札幌にて、12時から13時、15時から16時、17時から18時の3回行われる。またアニメ公式サイトでは、卓上カレンダーの出力データが10月1日12時よりダウンロード可能となる予定だ。

2024年1月から順次Blu-ray、DVDの発売も決定。早期予約特典として描き下ろしのアニメイラストを使用したビジュアルアートが対象店舗にて用意されている。そのほか放送開始を記念したポスタージャックキャンペーンやキャスト陣によるドッキリ企画動画などが公開された。

「鴨乃橋ロンの禁断推理」1st Season

放送情報

AT-X：2023年10月2日（月）より毎週月曜日23:00～

TOKYO MX：2023年10月2日（月）毎週月曜日22:30～

KBS京都：2023年10月2日（月）毎週月曜日24:00～

サンテレビ：2023年10月2日（月）毎週月曜日24:00～

BS11：2023年10月2日（月）毎週月曜日24:30～

テレビ愛知：2023年10月2日（月）毎週月曜日26:35～

TVQ九州放送：2023年10月2日（月）26:00～

静岡放送：2023年10月4日（水）より毎週水曜日25:55～

テレビ北海道：2023年10月4日（水）より毎週水曜日26:10～

配信情報

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スタッフ

原作：天野明（集英社「少年ジャンプ＋」連載）

監督：井畑翔太

シリーズ構成：渡航

キャラクターデザイン：石川雅一

イメージボード：益田賢治

美術設定：高橋麻穗

美術監督：魏斯曼

色彩設計：林由稀

撮影監督：伊藤康行

編集：小島俊彦

音響監督：立石弥生

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽：辻陽

音楽プロデューサー：水鳥智栄子

音楽制作：KADOKAWA

制作：ディオメディア

キャスト

鴨乃橋ロン：阿座上洋平

一色都々丸：榎木淳弥

雨宮：日笠陽子

シュピッツ・ファイア：八代拓

翡翠臣疾：福山潤

卯咲もふ：東山奈央

(c)天野明／集英社・鴨乃橋ロンの禁断推理製作委員会