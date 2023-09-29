実樹ぶきみ原作によるTVアニメ「SHY」の第1話場面カットが到着した。

「SHY」は世界各国のヒーローによって戦争がなくなった世界を舞台に、日本で活動するヒーローにして恥ずかしがり屋の少女・シャイの成長を描く物語。第1話「シャイなので」では、シャイがある日の遊園地のヒーローショーにゲストとして呼ばれるも、そこでジェットコースターの事故が起こり……。アニメは10月2日より放送される。

TVアニメ「SHY」

放送情報

テレビ東京：2023年10月2日（月）より毎週月曜日 24:00～

テレビ大阪：2023年10月2日（月）より毎週月曜日 24:00～

テレビ愛知：2023年10月2日（月）より毎週月曜日 24:00～

テレビせとうち：2023年10月2日（月）より毎週月曜日 24:00～

テレビ北海道：2023年10月2日（月）より毎週月曜日 24:00～

TVQ九州放送：2023年10月2日（月）より毎週月曜日 24:00～

BS日テレ：2023年10月2日（月）より毎週月曜日24:30～

NST新潟総合テレビ：2023年10月5日（木）より毎週木曜日26:25～

AT-X：2023年10月11日（水）より毎週水曜日21:30～

配信情報

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スタッフ

原作：実樹ぶきみ（秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載）

監督：安藤正臣

助監督：谷口工作

シリーズ構成・脚本：中西やすひろ

メインキャラクターデザイン：田中雄一

キャラクターデザイン・総作画監督：高井里沙、末田晃大

アクションディレクター：諸貫哲朗

CGディレクター：相澤楓馬

美術監督：下山和人

色彩設計：斉藤麻記

撮影監督：魚山真志（chiptune）

編集：内田恵（MarvyJack）

音響監督：濱野高年

音楽：椿山日南子

アニメーション制作：エイトビット

キャスト

シャイ / 紅葉山テル：下地紫野

小石川惟子：東山奈央

えびお：杉田智和

スピリッツ：能登麻美子

スターダスト：三木眞一郎

レディ・ブラック：鈴代紗弓

ミェンロン：村瀬歩

ユニロード：井上喜久子

スティグマ：田村睦心

ツィベタ：沢城みゆき

クフフ：日高里菜

※高井里沙の高ははしごだかが正式表記。

(c)実樹ぶきみ（秋田書店）／SHY製作委員会