本日9月29日18:50より放送されるテレビ朝日系「ミュージックステーション」3時間スペシャルのタイムテーブルが発表された。

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「Mステ」初登場となるTREASUREは20:00台に「BONA BONA -JP Ver.-」を披露。同じく初登場のBE:FIRSTは20:00台に「Bye-Good-Bye」、21:00台に「Mainstream」をパフォーマンスするほか、21:00台のディズニーSPステージにも参加する。冒頭ブロックには新しい学校のリーダーズ、三浦大知、milet、乃木坂46、Sexy Zoneが登場するほか、Toshlによる企画「踊るToshl 3択『視聴者が聴きたい“踊れたらカッコいいダンス曲”』」が展開される。またAwich、NENE（ゆるふわギャング）、MaRI、AI、YURIYAN RETRIEVERの女性ラッパー5人は終盤21:00台に出演する。

テレビ朝日系「ミュージックステーション」3時間スペシャル

2023年9月29日（金）18:50～21:48

タイムテーブル・歌唱曲一覧

19:00～

新しい学校のリーダーズ「青春を切り裂く波動」

三浦大知「能動」

milet「Living My Life」「Anytime Anywhere」

Toshl「踊るToshl 3択『視聴者が聴きたい“踊れたらカッコいいダンス曲”』」

乃木坂46「おひとりさま天国」

Sexy Zone「本音と建前」

20:00～

新しい学校のリーダーズ「オトナブルー」

BE:FIRST「Bye-Good-Bye」

いきものがかり「うれしくて」「じょいふる」

TREASURE「BONA BONA -JP Ver.-」

大塚愛「マイナーなキス」

21:00～

ディズニーSPステージ

BE:FIRST「フレンド・ライク・ミー」

Sexy Zone×TAKAHIRO「星に願いを」

屋比久知奈「どこまでも ～How Far I'll Go～」

尾上松也「俺のおかげさ」

豊原江理佳「レット・イット・ゴー ～ありのままで～」