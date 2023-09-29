本日9月29日18:50より放送されるテレビ朝日系「ミュージックステーション」3時間スペシャルのタイムテーブルが発表された。
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「Mステ」初登場となるTREASUREは20:00台に「BONA BONA -JP Ver.-」を披露。同じく初登場のBE:FIRSTは20:00台に「Bye-Good-Bye」、21:00台に「Mainstream」をパフォーマンスするほか、21:00台のディズニーSPステージにも参加する。冒頭ブロックには新しい学校のリーダーズ、三浦大知、milet、乃木坂46、Sexy Zoneが登場するほか、Toshlによる企画「踊るToshl 3択『視聴者が聴きたい“踊れたらカッコいいダンス曲”』」が展開される。またAwich、NENE（ゆるふわギャング）、MaRI、AI、YURIYAN RETRIEVERの女性ラッパー5人は終盤21:00台に出演する。
テレビ朝日系「ミュージックステーション」3時間スペシャル
2023年9月29日（金）18:50～21:48
タイムテーブル・歌唱曲一覧
19:00～
- 新しい学校のリーダーズ「青春を切り裂く波動」
- 三浦大知「能動」
- milet「Living My Life」「Anytime Anywhere」
- Toshl「踊るToshl 3択『視聴者が聴きたい“踊れたらカッコいいダンス曲”』」
- 乃木坂46「おひとりさま天国」
- Sexy Zone「本音と建前」
20:00～
- 新しい学校のリーダーズ「オトナブルー」
- BE:FIRST「Bye-Good-Bye」
- いきものがかり「うれしくて」「じょいふる」
- TREASURE「BONA BONA -JP Ver.-」
- 大塚愛「マイナーなキス」
21:00～
- ディズニーSPステージ
BE:FIRST「フレンド・ライク・ミー」
Sexy Zone×TAKAHIRO「星に願いを」
屋比久知奈「どこまでも ～How Far I'll Go～」
尾上松也「俺のおかげさ」
豊原江理佳「レット・イット・ゴー ～ありのままで～」
- BE:FIRST「Mainstream」
- Awich, NENE, MaRI, AI & YURIYAN RETRIEVER「Bad B*tch 美学 Remix」