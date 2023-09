アニメ「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」をテーマにしたアクションRPG「インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険」が発売された。これを記念した動画「にんげんっていいぞ」がYouTubeで公開に。「まんが日本昔ばなし」の主題歌「にんげんっていいな」になぞらえた替え歌が披露されている。

替え歌を歌唱しているのは、前野智昭演じる獣王クロコダイン、梶裕貴演じる魔剣戦士ヒュンケル、速水奨演じる竜騎将バラン、そして“にんげん”。「にんげんっていいぞ」では、クロコダイン、ヒュンケル、バランがダイたちと戦う中で実感した、人間の強さと尊さが表現された。動画のアニメーションも「にんげんっていいな」風のかわいらしいデフォルメ調で描かれている。

「インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険」は、Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Microsoft Storeに対応。本日9月29日にはSteam版もリリースされた。アニメ「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」の鬼岩城の戦いまでを追体験できる「ストーリーモード」と、プレイするたびに出現する敵や仕掛けが変化するオリジナルダンジョン「記憶の神殿」を楽しめる。

(c)三条陸、稲田浩司/集英社・ダイの大冒険製作委員会・テレビ東京 (c) 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.