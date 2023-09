「もう1回言って」が言えない！『これ気にしすぎ!?』相手を不快にしたくない10代の相談

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。9月27日(水)は、『これ気にしすぎ!?』をテーマに放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、リスナーの自分や相手に対して気にしすぎて悩んでいることを聞きました。そのなかから、14歳の男性リスナーとのやり取りを紹介します。こもり校長:今夜は、“気にしい”な生徒(リスナー)大集合! キミがやってしまう「これ気にしすぎ!?」なことを教えてほしい! 相手や自分に対して、気にしちゃうことを聞きたいね。COCO教頭:そうだね!このリスナーは、現在中学3年生です。会話をしていて、聞き返すのがすごく苦手とのこと。1回は聞き返しますが、2回目以降は相手が嫌な思いをしたり、声が小さいのかと気にするんじゃないか、と思って聞き返せないと言います。こもり校長:言っていることはわかるよ。相手が言ったことに、「ごめん、何て言った?」って言いづらいってことでしょ?COCO教頭:でも……相手の声が小さいから、聞こえないんじゃないの?リスナー:そうですね……。COCO教頭:え? 気にしすぎじゃない!?こもり校長:(笑)。でも、俺はなんとなくわかるのよ。相手を怒らせたくない、とかもあるのよ。聞こえないものはしょうがないんだけど、「ごめんごめん、もう1回言って?」と言ったときに、「いや、話聞けよ!」って怒らせてしまうかもしれない。COCO教頭:あ~、そういうこと?こもり校長:だから俺も、聞こえないときに「たしかに……へぇ~」ってバクチに出ちゃうことがある。COCO教頭:私は、めっちゃ聞いちゃうけどな。「え? なんて!?」「ごめん、もう1回言って」って。意外とこれで生きてこられているけどな……。こもり校長:たしかに、めっちゃ言ってるね(笑)。COCO教頭:でも、2回目が聞き返せなくて「そうだよね」って合わせたときに、「いや、話のつじつまが合わない返事だけど」と言われたことはないの?リスナー:あります。COCO教頭:そのほうが気まずくないの?リスナー:そのときは、笑って「ごめん、聞いてなかった」というふうに言ってます。こもり校長:わかるわー!COCO教頭:そのときの、周りの反応はどんな感じなん?リスナー:そういうときは、周りの人も聞き取れてないんですよ。なので「そうだよね、ははは~!」みたいになります。こもり校長:そこで、「ごめん、俺も聞こえなくてわかってなかったんだよね」と別の子が言うと、場を仕切り直せることもあるんだよね。こもり校長:教頭は、(何回も聞き返して)怒られたことはないの?COCO教頭:CAをしていたときにある……(笑)。でもそれは英語だったから、ネイティブの人の言い回しが難しくて。マジで7回くらい聞き返したと思う。こもり校長:それは聞きすぎだね(笑)。COCO教頭:それで「ワッツ!?」と怒られながら、紙に書いてもらったことはある。ちょっと特殊な例かもしれないけどね。こもり校長:じゃあ、教頭的には気にする必要はない?COCO教頭:全然ない! しかも、周りの友達も聞き取れてないんだよね。となったら、言葉を発しているほうが、もうちょっと思いやりをもってゆっくりしゃべるとか、声を大きくするとか、そういうコミュニケーションの取り方があると思う。私は全然言っちゃいますね。こもり校長:今の教頭の話を聞いてどう?リスナー:そうですね……1回だけ、すごく聞き返したことがあるんです。でもそのときに、友達が微妙な顔をしていたんです。COCO教頭:傷ついた感じの顔?リスナー:そうですね。それで「申し訳ないな」と思ってしまって……。COCO教頭:でも……コミュニケーションをとる上で、話がちゃんとかみ合っていないほうが、「何の話をしているんだ……!?」ってなっていきそうな気がするんだけどなぁ。校長は?こもり校長:(このリスナーの気持ちが)すごくわかる。(自分も)2回目は聞き返さないし、そうしていくうちに、その後の話題で何の話をしていたかを見つけていく……みたいな、謎解きの能力が高まった感じがする(笑)。3人以上で話をしているときは、もう1人のほうの話に乗っかっていくとか……気にしすぎるが故に、自分のなかでの抜け道を見つけた感じもする。COCO教頭:そうか、そういう方法もあるんだね。こもり校長:だから、自分が逃げられる方法をいっぱい見つけるのも、ひとつの手かなとは思うよ。リスナー:はい。COCO教頭:でも気にするなら、とりあえず2回目までは聞いてみる、それで駄目だったら諦めるとか……。1歩勇気を出してみるのも、選択肢としてはいいかもね。リスナー:はい。こもり校長:教えてくれてありがとね。リスナー:ありがとうございました!このほかには……・「“コイツ、汗かきすぎじゃね?”と思われていないか気になります。匂いも気にしすぎて、体育がある日は着替えを一式持っていきます」という18歳・「“フォロワーを不快にさせるかも……”と思い、インスタの投稿をすぐアーカイブ(非公開)にします」という20歳・「字が汚い人と思われていないか気になり、授業中に何回も書き直してしまいます」という17歳と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/