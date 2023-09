Eve アルフォートCMソングの『花嵐』は“節目”の曲「祝祭でもあり向かい風にも立ち向かっていく」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。9月26日(火)の放送は、Eveさんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、10月1日(日)リリースのデジタルシングル「花嵐」の感想を伝え、この楽曲への思いを聞きました。こもり校長:Eve先生は、10月1日にデジタルシングル「花嵐」をリリース。おめでとうございます!Eve:ありがとうございます!こもり校長:この楽曲は、ブルボン『アルフォート』のCMソングとして書き下ろしされたんですよね?Eve:そうですね。こもり校長:CMには俳優の赤楚衛二さんが出演。不思議な船・アルフォート号とEve先生の楽曲とともに、壮大な冒険をするんだろうな、という妄想が広がるCMになっています。Eve:はい。こもり校長:僕はこのタイトルを見て、勝手に花畑のようなイメージを持っていたんです。もうちょっとフワっとした楽曲なのかな、と思っていたんですけど、実際に楽曲を聴いたらものすごく“風”を感じました。全身で吹き荒れる風を浴びているような……疾走感というよりは、「これから物語が始まるんだな、私はすごい所に旅立つぞ!」みたいな。ある種、決意のようなものも感じられて。CMの世界観に合っているなと思いました。Eve:あ~! ありがとうございます!こもり校長:今回は、どんなイメージで楽曲を作ったんですか?Eve:『アルフォート』が発売20周年という節目なんです。そのタイミングでご一緒させていただける機会があったんですけど、僕自身も10月1日(配信日)でこの活動を始めて14年目になるんです。自分にとっても節目のタイミングで……11月にやるライブのタイトルも『花嵐』なんですけど、自分の活動の軌跡とこれから、というところをあらためて考えながら作っていきました。“祝祭”でもあり、校長が言われたように向かい風にも立ち向かっていくような曲でありたいと、どんどん壮大になっていきました。こもり校長:“壮大”……ちょっと、ネクストレベルに行っちゃうぞ、という感じがあるというか。前にある世界が広がっている感じがするんですよね。このタイトルは、どういうところから付けたんですか?Eve:最後に決めたんですけど、ライブのタイトルを決める時期でもあったんです。ライブのタイトルにもしっくりきて、この楽曲の顔にもとても合うなというので「花嵐」になったんですけど……。やっぱり、14年って長いようであっという間だったなというので……僕はカバーだったりボカロだったり、自分で曲を作って自分で歌うようにもなって……というところを通って今があるんです。そういうことを思い返しながら曲を書いていくんだけど、さらに「ここから自分はどうあるべきか」「どうしていこう」というのをこの曲にも込めました。さらに、このあとに待っているライブを経て、曲の見え方とかこの曲自身がどうなっていくんだろうな、というのを楽しみにしています。――ここで「花嵐」をオンエアCOCO教頭:楽曲を聴いて……もちろん耳から聴くじゃないですか。なんだけど、新しいドアがバーっと開いた瞬間が目に見えたというか。これから始まる冒険のお祭り感というのかな? セレブレーション感が、すごく前向きな気持ちにさせてくれました。何より痺れたのが、『だんだん心がほんのりとあたたかく光って』という歌詞が「アルフォートやん!」って思ったんです。Eve:本当ですか!?(笑)。COCO教頭:アルフォートを一粒食べたら、体温でチョコレートが溶けて温かく包んでくれる、みたいなイメージができて。本当にぴったりな曲だなと思いました。Eve:ありがとうございます! 嬉しいです!COCO教頭:アルフォートがすごく好きなので……(笑)。Eve:僕も大好きです。受験期にもずっと食べていました。小さいころから、スーパーにもコンビニにもどこにでもあるじゃないですか。常に自分のそばにあった物なので……音楽もそういうものに近いというか。アルフォートを食べると、受験期のことをすごく思い出すんですよね。今、涼しくなってきて秋の匂いを感じると、今までの秋の楽しかったこととか悲しかったことを思い出すじゃないですか。音楽もそれに近くて、好きな音楽を聴くと思い出に戻ってこれるというか。こもり校長:うんうん。Eve:自分の音楽も、誰かにとってのそういうものであってほしいな、という思いがすごく強いです。この「花嵐」も、そういうものになればいいな、とすごく思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/