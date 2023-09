Eve「家でずっとブツブツしゃべって…」コロナ禍でのラジオ番組リモート収録を回顧

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。9月26日(火)の放送は、Eveさんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)と、コロナ禍でのラジオ番組収録を振り返りました。登場時のやり取りを紹介します。Eveさんは、2019年4月から2021年3月まで番組内のコーナー「Eve LOCKS!」にレギュラー出演していました。校長、教頭とは初対面です。こもり校長:Eve先生が、2年半ぶりに「SCHOOL OF LOCK!」に帰ってきてくれました!Eve:こんばんは~、Eveです! 「はじめまして」ですよね?こもり校長:「はじめまして」です!Eve:僕は2019年から2年間やっていたんですけど、コロナもあって途中からリモートになっちゃったんですよ。そこですれ違いが……。こもり校長:そうなんですよね。当時、僕は教頭だったんですけど、生放送教室でお会いしたことはなく……。授業(放送)はしていただいていたので、教室越しにお会いしたことはあっても、生放送教室では今日が「はじめまして」ですね。Eve:そうなんですよ。COCO教頭:やっと……! ということですね。こもり校長:しかも、僕も「はじめまして」な上に、(教頭は)もっと「はじめまして」ですよね?Eve:そうですね。COCO教頭:今年の4月から教頭になりました、COCO教頭と申します。Eve:僕は……あの、何者でもない者なんですけど……いいですか?こもり校長:そんなことはない!COCO教頭:よく言いますよ!こもり校長:“何者でもない”わけがない!Eve:(笑)。みなさん初対面なので、ちょっと緊張しています……!こもり校長:先ほども話がありましたけど、「Eve LOCKS!」の後半1年はリモートでの授業が本当に多くて。「SCHOOL OF LOCK!」自体も、なかなか大変だったんですけど……あの時期を支えてくださいました。当時を振り返るとどうですか?Eve:後半はもう……家でずっとブツブツしゃべって録っていたので(笑)。COCO教頭:ブツブツと(笑)。Eve:たしかに、ちょっと寂しかったですね。こもり校長:そうですよね。会う機会も作れなかったですし。Eve:そうですね。だから、今日またこうやって……今はアクリル板もないじゃないですか。あれも、あるとないとでは結構違うというか。COCO教頭:距離がね。Eve:だから、すごく嬉しいです。Eveさんは、ブルボン『アルフォート』CMソングとして書き下ろしたデジタルシングル「花嵐」を10月1日(日)にリリース。11月25日(土)、26日(日)には、自身最大規模となるさいたまスーパーアリーナ公演『Eve Live 2023「花嵐」』を開催します。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/