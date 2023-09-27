岡部閏原作によるアニメ「グッド・ナイト・ワールド」の第2弾PVが公開された。PVではNornisが歌うエンディングテーマ「salvia」を聴くことができる。

小学館のマンガアプリ・マンガワンと、Webマンガサイトの裏サンデーで連載された「グッド・ナイト・ワールド」。崩壊したある一家が、ネットゲーム上での疑似家族に救いを求め、やがてゲーム内で起こる出来事が現実世界をも巻き込んでいく。アニメは10月12日にNetflixで独占一挙配信される。

アニメ「グッド・ナイト・ワールド」

2023年10月12日（木）よりNetflixで独占配信

スタッフ

原作：岡部閏「グッド・ナイト・ワールド」（小学館「マンガワン」連載）

監督：菊池カツヤ

シリーズ構成・脚本：横手美智子

キャラクターデザイン：奥山鈴奈

総作画監督：奥山鈴奈、関根千奈未、實藤晴香

メインアニメーター：滝川和男、中村真悟

モンスターデザイン：滝川和男

プロップデザイン：大塚あきら

美術設定：椎野隆介

色彩設計：有尾由紀子

動画監督：金子由紀江

撮影監督：伊藤 遼

CG監督：三田邦彦

音楽：若林タカツグ

音響監督：横田知加子

音響効果：中島勝大

編集：小口理菜（Imagica EMS）

制作プロデューサー：須田泰雄

制作デスク：高木伸男

音響制作：ソニルード

制作：NAZ

キャスト

イチ／有間太一郎：廣瀬大介

あああああ／有間明日真：島崎信長

赤羽士郎／有間小次郎：大塚明夫

メイ／有間雅：遠藤綾

ピコ：悠木碧

レオン：木村良平

サスマタ：七海ひろき

シガテラ：津田健次郎

神室花：高橋李依

有間綾：水瀬いのり

(c)岡部閏・小学館/GLM