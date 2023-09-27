岡部閏原作によるアニメ「グッド・ナイト・ワールド」の第2弾PVが公開された。PVではNornisが歌うエンディングテーマ「salvia」を聴くことができる。
小学館のマンガアプリ・マンガワンと、Webマンガサイトの裏サンデーで連載された「グッド・ナイト・ワールド」。崩壊したある一家が、ネットゲーム上での疑似家族に救いを求め、やがてゲーム内で起こる出来事が現実世界をも巻き込んでいく。アニメは10月12日にNetflixで独占一挙配信される。
アニメ「グッド・ナイト・ワールド」
2023年10月12日（木）よりNetflixで独占配信
スタッフ
原作：岡部閏「グッド・ナイト・ワールド」（小学館「マンガワン」連載）
監督：菊池カツヤ
シリーズ構成・脚本：横手美智子
キャラクターデザイン：奥山鈴奈
総作画監督：奥山鈴奈、関根千奈未、實藤晴香
メインアニメーター：滝川和男、中村真悟
モンスターデザイン：滝川和男
プロップデザイン：大塚あきら
美術設定：椎野隆介
色彩設計：有尾由紀子
動画監督：金子由紀江
撮影監督：伊藤 遼
CG監督：三田邦彦
音楽：若林タカツグ
音響監督：横田知加子
音響効果：中島勝大
編集：小口理菜（Imagica EMS）
制作プロデューサー：須田泰雄
制作デスク：高木伸男
音響制作：ソニルード
制作：NAZ
キャスト
イチ／有間太一郎：廣瀬大介
あああああ／有間明日真：島崎信長
赤羽士郎／有間小次郎：大塚明夫
メイ／有間雅：遠藤綾
ピコ：悠木碧
レオン：木村良平
サスマタ：七海ひろき
シガテラ：津田健次郎
神室花：高橋李依
有間綾：水瀬いのり
(c)岡部閏・小学館/GLM