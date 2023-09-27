IMP.の配信シングル「CRUISIN'」「IMP.」がCD化され、11月8日にTOBE OFFICIAL STORE限定でリリースされる。
CDは初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤の3形態で発売。表題曲2曲のほか、カップリングとして各盤で異なる新曲が収録される。さらに初回限定盤Aにはインタビュー映像と表題曲のミュージックビデオのディレクターズエディションを収めたBlu-rayが、初回限定盤BにはMVのメイキング映像を収めたBlu-rayがそれぞれ付属する。
また3形態すべてをまとめ買いカートより購入すると、特典としてオリジナルステッカーが付与される。
IMP.「CRUISIN' / IMP.」収録内容
初回限定盤A
CD
・CRUISIN'
・IMP.
・The Core
Blu-ray
01. Special Interviews
02. 「CRUISIN'」Music Video Directors Edition
03. 「IMP.」Music Video Directors Edition
初回限定盤B
CD
・CRUISIN'
・IMP.
・How good we are
Blu-ray
01. 「CRUISIN'」MV Behind The Scenes
02. 「IMP.」MV Behind The Scenes
通常盤
CD
・CRUISIN'
・IMP.
・Backbeat
・Into The Wild