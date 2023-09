IMP.の配信シングル「CRUISIN'」「IMP.」がCD化され、11月8日にTOBE OFFICIAL STORE限定でリリースされる。

CDは初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤の3形態で発売。表題曲2曲のほか、カップリングとして各盤で異なる新曲が収録される。さらに初回限定盤Aにはインタビュー映像と表題曲のミュージックビデオのディレクターズエディションを収めたBlu-rayが、初回限定盤BにはMVのメイキング映像を収めたBlu-rayがそれぞれ付属する。

また3形態すべてをまとめ買いカートより購入すると、特典としてオリジナルステッカーが付与される。

IMP.「CRUISIN' / IMP.」収録内容

初回限定盤A

CD

・CRUISIN'

・IMP.

・The Core

Blu-ray

01. Special Interviews

02. 「CRUISIN'」Music Video Directors Edition

03. 「IMP.」Music Video Directors Edition

初回限定盤B

CD

・CRUISIN'

・IMP.

・How good we are

Blu-ray

01. 「CRUISIN'」MV Behind The Scenes

02. 「IMP.」MV Behind The Scenes

通常盤

CD

・CRUISIN'

・IMP.

・Backbeat

・Into The Wild