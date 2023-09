12月28日から31日まで千葉・幕張メッセ国際展示場で開催される音楽フェス「COUNTDOWN JAPAN 23/24」の出演アーティスト第1弾が発表された。

このたび発表されたのは12月28日に出演する新しい学校のリーダーズ、Creepy Nuts、SUPER BEAVER、Da-iCE、ちゃんみな、DISH//、ハンブレッダーズ、マカロニえんぴつ、Mr.ふぉるて、29日に出演する秋山黄色、amazarashi、アンジュルム、THE ORAL CIGARETTES、KEYTALK、キタニタツヤ、ヤバイTシャツ屋さん、ヨルシカ、30日に出演するクリープハイプ、Conton Candy、SHISHAMO、Chilli Beans.、TETORA、Tele、flumpool、My Hair is Bad、UNISON SQUARE GARDEN、夜の本気ダンス、31日に出演するアイナ・ジ・エンド、ゲスの極み乙女、サバシスター、ずっと真夜中でいいのに。、ねぐせ。、ハルカミライ、PEOPLE 1、04 Limited Sazabys、PEDRO、マルシィ、moon drop、ヤングスキニー、yutori、WurtSの計41組。スマートフォンアプリ・Jフェスでは本日9月27日から10月3日16:00までチケットの第1次選考抽選予約を受け付けている。

COUNTDOWN JAPAN 23/24

2023年12月28日(木)千葉県 幕張メッセ国際展示場1~8ホール / イベントホール

<出演者>

新しい学校のリーダーズ / Creepy Nuts / SUPER BEAVER / Da-iCE / ちゃんみな / DISH// / ハンブレッダーズ / マカロニえんぴつ / Mr.ふぉるて / and more



2023年12月29日(金)千葉県 幕張メッセ国際展示場1~8ホール / イベントホール

<出演者>

秋山黄色 / amazarashi / アンジュルム / THE ORAL CIGARETTES / KEYTALK / キタニタツヤ / ヤバイTシャツ屋さん / ヨルシカ / and more



2023年12月30日(土)千葉県 幕張メッセ国際展示場1~8ホール / イベントホール

<出演者>

クリープハイプ / Conton Candy / SHISHAMO / Chilli Beans. / TETORA / Tele / flumpool / My Hair is Bad / UNISON SQUARE GARDEN / 夜の本気ダンス / and more



2023年12月31日(日)千葉県 幕張メッセ国際展示場1~8ホール / イベントホール

<出演者>

アイナ・ジ・エンド / ゲスの極み乙女 / サバシスター / ずっと真夜中でいいのに。 / ねぐせ。 / ハルカミライ / PEOPLE 1 / 04 Limited Sazabys / PEDRO / マルシィ / moon drop / ヤングスキニー / yutori / WurtS / and more