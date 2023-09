EXILEが昨年12月に開催したクリスマスライブ「EXILE LIVE TOUR 2022 "POWER OF WISH" ~Christmas Special~」の模様を収録した映像作品の発売が、デビュー記念日である本日9月27日に発表された。

「EXILE LIVE TOUR 2022 "POWER OF WISH" ~Christmas Special~」は昨年行われた全国ツアー「POWER OF WISH」に続き、大阪・京セラドーム大阪と東京・東京ドームで4公演にわたって行われた初のクリスマスライブ。オリジナルメンバーの松本利夫、EXILE USA、EXILE MAKIDAIが約7年ぶりにライブ出演を果たしたほか、EXILE、EXILE ATSUSHI、EXILE THE SECONDそれぞれのパートやEXILE第1章の楽曲を含むメドレーの披露、Boyz II Menのゲスト出演なども行われた。

映像作品の発売日は11月29日。公式オンラインショップではオリジナルクリスマスキャンドル付きの限定パッケージも発売される。

EXILE「EXILE LIVE TOUR 2022 "POWER OF WISH" ~Christmas Special~」収録内容

01. Rising Sun -2020-

02. POWER OF WISH

03. Heads or Tails

04. I Wish For You

05. WON'T BE LONG

06. 24WORLD

07. BE THE ONE

08. YEAH!! YEAH!! YEAH!! ~ CLAP YOUR HANDS ~ ASOBO! ~ SUPER FLY / EXILE THE SECOND

09. Twilight Cinema / EXILE THE SECOND

10. AMAZING WORLD

11. Together ~ Carry On ~ EXIT ~ Kiss you ~ HERO

12. ON BENDED KNEE with EXILE ATSUSHI / Boyz II Men

13. END OF THE ROAD with EXILE ATSUSHI / Boyz II Men

14. One love with Boyz II Men

15. 雪化粧 / EXILE ATSUSHI

16. あなたへ ~ HOLY NIGHT

17. LAST CHRISTMAS

18. I Believe

19. Ki・mi・ni・mu・chu

20. 銀河鉄道999

21. 愛すべき未来へ

<アンコール>

22. 24karats STAY GOLD ~ 24karats TRIBE OF GOLD ~ 24karats GOLD SOUL

23. Your eyes only ~曖昧な僕の輪郭(カタチ)~

24. We Will ~あの場所で~

25. song for you

26. Choo Choo TRAIN