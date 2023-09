「DJ」をテーマにしたメディアミックスプロジェクト『D4DJ』よりPeaky P-keyのイベント「All Time High ~Connect~」が9月23日、ところざわサクラタウン ジャパンパビリオン ホールAにて開催された。

Peaky P-keyは愛美、高木美佑、小泉萌香、倉知玲鳳によるユニット。本イベントは今年3月に行われたPeaky P-key初の単独ライブ「All Time High」の追加公演。前回は、Zepp Haneda(TOKYO)での開催だったが、今回はところざわサクラタウンに場所を移しての公演となっている。

イベントがスタートすると、「One’s Believing」を皮切りに、「Let us sing “Peaky!!”」「CYBER CYBER」「Gonna be right「響奏メリーゴーランド」「響乱☆カウントダウン」「強想シュプリーム」など、人気のカバー曲やオリジナル曲を織り交ぜつつパフォーマンスを行った。

「無敵☆moment」でフロアの熱気が最高潮となった時、なんとHappy Around!より西尾夕香(愛本りんく)が登場しボルテージはさらに上昇。アニメ『D4DJ First Mix』のシーンを再現するかのように「Let's do the 'Big-Bang!' (feat. RINKU)」を披露した。

「Ultimate Vista (Master Peace Remix)」「Deja Boon」「Borderland」と披露したあとにはソロ曲コーナー。まずは倉知の「ふわふわ時間」で先陣を切る。続けて、高木の「四季ノ唄」、愛美の「HELLO」、小泉の「青と夏」と歌唱していく。

再びPeaky P-keyに戻ると、「Wish You Luck」、「OVERWHELM!」、「ABSOLUTE」を披露しアンコールへ。ここでは、西尾、愛美によるデュエット曲「White Macaron」をサプライズで披露するという嬉しいシーンも。

合間の告知コーナーでは、ニューシングル「真夏のInstant」が11月29日に発売されること、そして大阪・Zepp Osaka Baysideでのライブ「FORCE」の開催が発表された。最後は、「電乱★カウントダウン」を歌い上げ、本イベントは幕を下ろした。

◆Peaky P-key

One’s Believing

Let us sing “Peaky!!”

CYBER CYBER

Gonna be right

響奏メリーゴーランド

響乱☆カウントダウン

強想シュプリーム

Let’s do it!

最頂点Peaky&Peaky!!

Stormy link

無敵☆moment

◆Peaky P-key feat. RINKU

Let's do the 'Big-Bang!' (feat. RINKU)

◆Peaky P-key

Ultimate Vista (Master Peace Remix)

Deja Boon

Borderland

◆清水絵空(CV.倉知玲鳳)

ふわふわ時間

◆犬寄しのぶ(CV.高木美佑)

四季ノ唄

◆山手響子(CV.愛美)

HELLO

◆笹子・ジェニファー・由香(CV.小泉萌香)

青と夏

◆Peaky P-key

Wish You Luck

OVERWHELM!

ABSOLUTE

◆愛本りんく(CV.西尾夕香)、山手響子(CV.愛美)

White Macaron

◆Peaky P-key

電乱★カウントダウン

PHOTO:福岡諒祠(GEKKO)

(C)bushiroad All Rights Reserved.