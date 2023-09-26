しげの秀一原作によるTVアニメ「MFゴースト」の放送開始日が10月1日に決定。併せて第5弾PVが公開された。

第5弾PVには、ポルシェ・718ケイマンS、ランボルギーニ・ウラカン、フェラーリ・488GTB、アルピーヌ・A110など、主人公・片桐夏向（カナタ・リヴィントン）の前に立ちはだかるハイパワーのマシンが数多く登場。「頭文字D」のTVシリーズで主人公・藤原拓海役を担当した三木眞一郎によるナレーションに加え、同じく「頭文字D」に登場した子安武人演じるリョウ・タカハシ、神奈延年演じる小柏カイ、関智一演じる高橋啓介の声を聞くことができる。

またPVは、三木によるナレーションからスタート。カナタの話を聞いたリョウ・タカハシが「そのドライバーには注目しておけ」と発言するシーンや、「頭文字D」にて日光いろは坂で拓海と戦った小柏カイが「特別な感覚を持っているとしか思えません」と称賛する場面、拓海のライバルでプロジェクトDの仲間でもあった高橋が「褒めすぎだぜ」と語る姿とともに、FDが走る様子が収められている。

しげのがかつて手がけた「頭文字D」の近未来の世界観設定で、実在する公道でのカーレースバトルが描かれるTVアニメ「MFゴースト」。イギリスの名門レーシングスクールを卒業し、行方不明の父親を捜すために日本に来たカナタ役は内田雄馬が務める。

TVアニメ「MFゴースト」

放送情報

TOKYO MX：2023年10月1日（日）より毎週日曜日24:00～

BS11：2023年10月1日（日）より毎週日曜日24:00～

アニマックス：2023年10月7日（土）より毎週土曜日23:00～ ※9月30日（土）22:30～特番・第1話最速放送

RKB毎日放送：2023年10月1日（日）より毎週日曜日25:20～

読売テレビ：2023年10月2日（月）より毎週月曜日26:29～

テレビ愛知：2023年10月3日（火）より毎週火曜日25:30～

静岡放送：2023年10月4日（水）より毎週水曜日25:25～

テレビせとうち：2023年10月6日（金）より毎週金曜日25:29～

とちぎテレビ：2023年10月17日（火）より毎週火曜日23:00～

配信情報

Lemino、Prime Video：2023年10月1日（日）～先行配信

アニメタイムズ、dアニメストアほかサービスでも順次配信

スタッフ

原作：しげの秀一（講談社「ヤングマガジン」連載）

監督：中智仁

シリーズ構成：山下憲一

脚本：山下憲一、稲荷明比古

キャラクターデザイン：恩田尚之

総作画監督：恩田尚之、坂本千代子、油井徹太郎

3Dディレクター：内田博基

プロップデザイン：新谷真昼

美術監督・設定：明石聖子（STUDIO uni）

色彩設計：田中千春

撮影監督：林幸司（Color&Smile）

編集：廣瀬清志（editz）

音楽：土橋安騎夫

音響監督：三間雅文

音響効果：小山健二（SOUND BOX）

音響制作：テクノサウンド

アニメーション制作：FelixFilm

CGアニメーション制作：FelixFilm、directrain

製作：MFゴースト製作委員会

キャスト

片桐夏向（カナタ・リヴィントン）：内田雄馬

西園寺恋：佐倉綾音

相葉瞬：小野大輔

ミハイル・ベッケンバウアー：神谷浩史

大石代吾：浪川大輔

赤羽海人：諏訪部順一

石神風神：安元洋貴

沢渡光輝：逢坂良太

八潮翔：田邊幸輔

北原望：芹澤優

坂本雄大：櫻井トオル

大谷洋介：石川界人

ジャクソン・テイラー：中村悠一

前園和宏：宮園拓夢

柳田拓也：坂田将吾

E.ハンニネン：三宅健太

緒方：畠中祐

諸星瀬名：八代拓

リョウ・タカハシ：子安武人

高橋啓介：関智一

上有史浩：細井治

秋山渉：松本保典

武内樹：岩田光央

池谷浩一郎：矢尾一樹

健二：高木渉

奥山広也：阪口周平

小柏カイ：神奈延年

田中洋二（実況）：光部樹

京子：飯田友子

真美：林鼓子

ナレーション：三木眞一郎

(c)しげの秀一・講談社／MFゴースト製作委員会