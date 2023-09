「声優さんの名前？」「プロレスラー？」“五条悟”って知ってる？日本のトレンドを知ろう！

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。9月25日(月)は、「Do you know Japanese Trend?」をテーマに放送。元外資系航空会社のCAで海外生活の長いパーソナリティのCOCO教頭に、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とリスナーが日本で流行っているものを紹介しました。そのなかから、こもり校長がCOCO教頭に話した、まさにこの日のX(旧Twitter)のトレンドにもなった話題に関連するやり取りを紹介します。こもり校長:今夜は大阪生まれドバイ育ちのCOCO教頭に、生徒(リスナー)のなかで大流行しているトレンドを教えてほしい!COCO教頭:それはありがたい……!こもり校長:例えばなんだけど、五条悟って知ってる?COCO教頭:ゴジョウサトル……? あれでしょ、あの……声優さんでしょ?こもり校長:なるほどね(笑)。どんなキャラクターかな?COCO教頭:あれでしょ、あの……ゾロ。こもり校長:(笑)。でも、戦うという意味では近い! 髪は何色だったっけ?COCO教頭:緑!こもり校長:ゾロじゃん! 違うんだよ(笑)。五条悟は何が得意? 特化したものがあるのよ。COCO教頭:ゴジョウサトルは、ツームストーンパイルドライバー……?(笑)。こもり校長:そんな肉弾じゃないのよ。(ヒントは)第2期が始まりました。COCO教頭:ゴジョウサトル……え? プロレスラー!?こもり校長:もう答えを言うよ!COCO教頭:ちょっと待って! ゴジョウサトルの2期が始まりました……(校長が所属する事務所)LDHの後輩!こもり校長:あ~!! 違います!!!COCO教頭:正解は……!?こもり校長:『呪術廻戦』というアニメに出てくる最強のキャラクターの名前です。声優でもないです! (『ONE PIECE』の)ゾロとの共通点は、“集英社”だけね。COCO教頭:大きいくくりだった(笑)。こもり校長:『週刊少年ジャンプ』で連載、というところだけね。教頭がこんな感じだから、今日は教えがいがあるよ!(この先も大きなネタバレはありませんが、気にされる方は控えたほうがいいかもしれません)――番組の最後に……こもり校長:(King Gnu「SPECIALZ」オンエア後)今日のエンディングは、もちろんこの曲です。さきほど勉強しました五条悟が登場する『呪術廻戦』(「渋谷事変」)のオープニングテーマです。COCO教頭:「SPECIALZ」は聴いたことあった! でも、『呪術廻戦』の曲だとは知らなかった。五条悟先生ね!こもり校長:そうそう。そして、今日この話ができることに意味があるわけです。今日発売の『週刊少年ジャンプ』の『呪術廻戦』は、大変なことになっています!COCO教頭:え!? 何も知らない……(笑)。こもり校長:だから、わかっている生徒は「校長、よくその話をしましたね」「教頭、よくそんな感じですね」と。COCO教頭:両方の意見がね(笑)。こもり校長:今週すごかったよな? 来週も楽しみだよな!この日の放送では……・「マッシュルって知っていますか?」と、TVアニメ『マッシュル-MASHLE-』を紹介した16歳・「アートレア(AR)って知っていますか?」と、ポケモンカードの希少な商品を紹介した16歳・「BeRealって知っていますか?」と、通知が届いたら2分以内に写真を撮ってアップしフォロワーと“盛っていないリアルな姿”を共有するアプリを紹介した20歳と電話をつなぎ、校長と教頭にトレンドとそのおもしろさを伝えました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/