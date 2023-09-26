【今日のプロ野球公示】西川龍馬、床田寛樹ら｜9月26日の一軍出場選手登録…

プロ野球 最新情報（最新ニュース）



日本野球機構は26日付の出場選手登録・登録抹消を公示した。









セ・リーグ

【登録】

DeNA 投手 徳山 壮磨

阪神 投手 西 勇輝

広島 投手 床田 寛樹

広島 外野手 西川 龍馬

中日 投手 涌井 秀章











【抹消】

阪神 投手 Ｊ．ビーズリー





※10月6日以後でなければ出場選手の再登録はできない。





【注】ＤｅＮＡの徳山壮磨は特例2023の代替指名選手となる。











パ・リーグ

【登録】

オリックス 投手 齋藤 響介

西武 外野手 鈴木 将平

ロッテ 投手 高野 脩汰

ロッテ 内野手 池田 来翔

日本ハム 捕手 清水 優心

















【抹消】

オリックス 投手 曽谷 龍平

ソフトバンク 投手 椎野 新

西武 投手 宮川 哲

ロッテ 投手 東妻 勇輔

ロッテ 投手 国吉 佑樹

ロッテ 内野手 井上 晴哉

日本ハム 投手 伊藤 大海

日本ハム 外野手 今川 優馬









※10月6日以後でなければ出場選手の再登録はできない。







【注】ロッテの国吉佑樹は特例2023の対象選手。ロッテの高野脩汰、池田来翔は代替指名選手となる。ソフトバンクの椎野新、ロッテの東妻勇輔、井上晴哉は出場選手登録抹消となるが、特例2023の適用により10日間を経ずに再登録可能。











【了】