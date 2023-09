【平塚 グルメレポ】サンドーレ平塚南口駅前店 – 駅から徒歩１分！4…

“昔ながら”のサンドイッチをいつでも味わえる人気店

JR平塚駅の南口を降り、そのまま左へ進むこと約30秒、「サンドーレ平塚南口駅前店」が見えてきます。

画像出典:湘南人

深緑色の屋根が印象的なこちらのお店は、創業から40年以上も平塚市民に愛され続けているサンドイッチの老舗店。

朝7時から夜19時まで営業しているので、朝食やランチ、おやつにお土産にも“昔ながら”のサンドイッチをいつでも気軽に味わえます。

「サンドーレ」は本店を埼玉県におく「伊藤製パン株式会社」が手がけるフランチャイズ店ですが、並ぶサンドイッチはもちろんお店での手作り。店舗ごとにメニューも違うのでお店ごとの特色が楽しめます。

画像出典:湘南人

平塚には「徳延店」もありましたが、2021年に惜しまれながら閉店したため、現在平塚にある店舗はこちらの「サンドーレ平塚南口駅前店」のみ。

駅前ということもあり人の流れが速い場所ですが、サンドーレの前で足を止める人を多く見かけることからも、地元の人気店であることが窺えます。

“バラエティ豊か”で“リーズナブル”なサンドイッチ

こぢんまりとした店内でまず目に留まるのは、ショーケースにずらりと並ぶ色とりどりのサンドイッチ。「サンドーレ平塚南口駅前店」では約30種類ものサンドイッチメニューがあるのだそう!

レジのすぐ奥では、スタッフさんがサンドイッチを作っています。「どれにしようかな・・」とショーケースを眺めていると、笑顔の素敵な店員さんと店長さんが優しく声をかけてくださいました。

どのサンドイッチもおいしそうですが、せっかくなのでいくつかおすすめメニューを伺ってみることに。お忙しい中だったと思いますが、快く紹介してくださいました。

まずはこちらの「タマゴサンド 225円(税込)」。老若男女問わず、幅広いお客様から人気の高い“定番”サンドです。

続いてご紹介いただいたのは、「コンビーフサンド 225円(税込)」。このサンドのファンも多いのだそう!

こちらは全粒粉食パンを使った「健康サンド 345円(税込)」。野菜がたっぷり摂れそうです。

そのほか、フライを挟んだサンドイッチや「やきそばロール 220円(税込)」などのロールパンも人気があるのだとか。魅力的なメニューがたくさんあるので、その時の気分でチョイスできるのも嬉しいポイントですね!

最後に“隠れた人気メニュー”として教えてくださったのは、サンドイッチを作った際の端切れを使った「パンみみ 50円(税込)」。

本日はすでに売り切れてしまったようで写真はありませんが、大きな袋にぎっしりと「パンのみみ」が詰まっているのだとか。「もしかしたらパン耳が一番人気かも!」と、笑いながら教えてくださいました。

とても和やかな雰囲気の「サンドーレ平塚南口駅前店」で販売されているサンドイッチは、早朝から店長さんとスタッフの皆さんが一つ一つ丁寧に手作りされています。

そんなオリジナルのサンドイッチですが、価格は195円(税込)~と、とてもリーズナブル。お好みのサンドイッチを心おきなく選ぶことができますね!

シンプルに“おいしい”サンドイッチはどこか懐かしい味わい

さて、本日選んだサンドイッチはこちら。

左から「タマゴサンド 225円(税込)」、「フルーツサンド 240円(税込)」、「コンビーフサンド 225円(税込)」、「コールスローサンド 225円(税込)」、「健康サンドハム・チーズ 345円(税込)」の5種類です。

袋を開けると、サンドイッチの美しい断面がずらり。パンのやさしい香りが鼻を抜けていきます。色鮮やかなサンドイッチは、見ているだけで幸せな気持ちになりますね。

さっそくいただきましょう!

まずは一番人気の「タマゴサンド 225円(税込)」。包みを開けた瞬間に、マヨネーズと卵の香りがふんわり漂ってきます。

一口ほおばると、卵のやさしい味わいで口の中がいっぱいに。酸味がそこまで強くなく“卵の味”がちゃんと生かされているタマゴサンドです。

柔らかめのフィリングは、パンとの相性も抜群。どんなシーンでも食べたくなる、まさに“定番”サンドです。

画像出典:湘南人

続いては、根強いファンも多いという「コンビーフサンド 225円(税込)」。ふわふわのパンにしっかりとコンビーフがはさまれていますね。

口に入れると、コンビーフの塩気と肉の風味が程よく感じられます。

和えているマヨネーズとの相性もばっちり。刻んだ野菜が食感のアクセントになっている、食べ応えのあるサンドです!

こちらは、個人的にも一押しの「コールスローサンド 225円(税込)」。

きゅうり、にんじん、キャベツで丁寧に作られているコールスローは、野菜とドレッシングの一体感があり“酸味とまろ味”のバランスが抜群!

決して味が強いわけではないのに、しっかりとコールスローの味わいが感じられます。パリパリの食感もポイント。筆者はサンドーレさんに立ち寄った際に、必ず購入する一品です。

茶色いパンが印象的なこちらのサンドイッチは、「健康サンド ハム・チーズ 345円(税込)」。

画像出典:湘南人

全粒粉の食パンを使っており、普通のサンドイッチより一回り大きいサイズ感です。1個につき、サンドイッチのパンは3枚使われているのでボリュームも満点。

1つ目はチーズ、レタス、トマト、きゅうりのサンド。一口食べて思わず「おいしい~!」と声が出てしまったこちらのサンドは、チーズのコクとサラダの酸味が絶妙にマッチする一品です。

2つ目はハム、レタス、トマト、きゅうりの組み合わせ。サラダの程よい酸味が、ハムのジューシーさを引き立てます。

それぞれの素材の美味しさが引き出されているこちらの「健康サンド」ですが、野菜も程よい厚みが均等にあり、とても丁寧に作られていることがわかります。手軽に野菜も摂れるので、忙しい時の朝ごはんにもピッタリですね!

最後は、見た目もかわいい「フルーツサンド 240円(税込)」。

パインとみかんがクリームでサンドされているシンプルなフルーツサンドです。袋を開けると、すぐにクリームの甘い香りがしてきました。

ふんわり甘いクリームと甘酸っぱいパインとみかんの組み合わせは、フレッシュさの中にもどこか懐かしさを感じられるやさしい味わい。

クリームも端までぎっしりと詰まっているので満足感も十分です。とても軽いクリームなので、おやつやデザートにぴったりですね!

日常のあらゆるシーンにマッチした“身近な”サンドイッチ

今回ご紹介したサンドイッチのほかにも、「ハムカツサンド 225円(税込)」や「バターコーンサンド 240円(税込)」に「スパゲッティサンド 205円(税込)」など、「サンドーレ平塚南口駅前店」には魅力的なサンドイッチがたくさん並んでいます。

お店の横にある小さな冷蔵庫には冷たいカフェラテやペットボトルの紅茶やパックのフルーツジュースなども揃っていますよ。

種類豊富なサンドーレのサンドイッチは、朝食、ランチ、おやつや夜食に・・日常のあらゆるシーンにマッチする、身近で嬉しい存在です。パクっと食べやすく、持ち運びもしやすいので、天気の良い日は外で食べるのもいいですね。

そんなサンドーレの看板には“ Fresh Sandwich With our whole heart.”と書かれています。

まさに、「真心こもったフレッシュなサンドイッチ」をいつでも手軽に味わうことができる「サンドーレ平塚南口駅前店」は、平塚市民のホームのような名店です。

いつ訪れても“変わらないおいしさ”が嬉しいサンドーレのサンドイッチを、ぜひ味わってみてくださいね。

店舗紹介

【サンドーレ平塚南口駅前店】■住所:〒254-0807 神奈川県平塚市代官町2-1■電話番号:0463-25-2318■営業時間:07:00~19:00■定休日:年中無休(お盆、正月休のみ)■駐車場:なし

アクセス

・JR平塚駅南口から徒歩1分