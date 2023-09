村上春樹「生の音楽っていいですよ」一期一会の音楽の力、その魅力を語る

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。9月24日(日)の放送は「村上RADIO~村上の世間話3~」をオンエア。村上さんが作家生活で日々感じている話から、旅先でのエピソード、回転寿司にまつわる話から小学生時代の思い出話などを披露。村上DJがセレクトしたお気に入りの音楽も、村上さんの解説とともにお届けしました。この記事では「クロージング曲」と「世間話9」「今日の言葉」ついて語ったパートを紹介します。今日のクロージングの音楽は、エディー・ダニエルズ・カルテットの演奏する「マイ・フーリッシュ・ハート」です。クラリネットの音が美しいですよね。僕は今年の夏、ストックホルムにしばらくいまして、中古レコード屋を回ったんですけど、そこでアル・ヘイグ・トリオの『The Al Haig Trio Esoteric』のオリジナル10インチ盤を見つけました。これ、ずっと探していたのでとても嬉しくて買おうかなと思ったんだけど、値札がついてなくて。店主に「これいくら?」と聞いたら、「うーん、150クローネ」と。150クローネはUSドルで15ドルぐらいなんです。これ、むちゃくちゃ安いんです。手が震えてね、喜んで買ってきました。この夏のいい思い出です。今日の言葉はエリック・ドルフィーさんの言葉です。1964年に亡くなったジャズ・サキソフォン奏者です。彼は遺作となったアルバムの最後で、このように呟いています。「音楽を聴いていて、それが終わったとき、その音楽は宙に消えてしまう。もう二度とそれを捕まえることはできない」When you hear music, after it's over, it's gone in the air. You can never capture it again.そうですね。一度消えてしまった音楽はもう二度と戻ってきません。僕らはレコードとか、CDとか、そういう再生技術になれてしまって、そのことをつい忘れがちです。一期一会の音楽の力というものを、もう一度あらためて実感する必要があるかもしれません。優れた生の音楽を聴いて、もう二度と戻ってこないものを身体に染みこませましょう。生の音楽っていいですよ。それではまた来月。番組で他にも、村上さんが作家生活で日々感じている話や小説執筆時のこぼれ話から、ひとりでフラッと入る回転寿司にまつわるお話、東京・千駄ヶ谷に住んでいた頃のエピソードなどを披露しました。<番組概要>番組名:村上RADIO ~村上の世間話3~放送日時:9月24日(日)19:00~19:55パーソナリティ:村上春樹番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/