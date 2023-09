SKY-HI率いるマネジメント / レーベル・BMSGの所属アーティスト総勢23名が集結する音楽フェス「BMSG FES'23」が9月23、24日に東京・東京体育館にて開催された。

東京と大阪の2都市で開催される今年の「BMSG FES」。東京公演ではBE:FIRSTをはじめとする所属メンバー23名がグループの垣根を越えて「BMSG EAST」「BMSG WEST」という特別ユニットを結成し、それぞれが新曲「The Sun from the EAST」「The Moon in the WEST」を初披露した。さらにSKY-HIが「Sarracenia」、BE:FIRSTが「Boom Boom Back」、MAZZELが「Carnival」など、各アーティストも熱いパフォーマンスを繰り広げた。大阪公演は9月30日、10月1日に大阪・大阪城ホールにて開催される。

BMSG FES'23(※終了分は割愛)

2023年9月30日(土)大阪府 大阪城ホール

2023年10月1日(日)大阪府 大阪城ホール