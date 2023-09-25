海外勢も招聘、音楽フェス「MIND TRAVEL」新宿・歌舞伎町タワーでまもなく開催

音楽フェス「MIND TRAVEL」が9月30日（土）に東京・新宿 東急歌舞伎町タワー（ZEPP SHINJUKU [ZERO TOKYO] / 歌舞伎町タワー広場 / JAM17ルーフトップテラス）にて開催される。

「MIND TRAVEL」は新潟県妙高市LOTTE ARAI RESORTにて2021年10月に初開催となり、今年で3年目を迎えるリゾート音楽フェスティバル。今年は”心と身体をととのえる”というイベント・コンセプトのもと、現在日本一エネルギッシュな東急歌舞伎町タワーを舞台に、解放感のある回遊型フェスティバルとして開催される。

本年はTychoのメンバーとして知られるNitemoves、シドニーの実力派マルチ・インストゥルメンタリストMXXWLL 、LAを拠点に活躍するキーボーディストRob Araujoを招聘。さらに、SHINICHI OSAWA (MONDO GROSSO)、FNCY (ZEN-LA-ROCK, G.RINA, 鎮座DOPENESS)、鈴木真海子 (Band Set)、kiki vivi lilyをはじめとする国内シーンを牽引する人気アクト15組がラインナップ。

主催のSpincoasterが企画するTOKYO SOUNDSのDance Sessionによるダンスショーケースには、mademoiselle、mico piece、NEAR NEARの3組が出演。また、VJとしてkoba、shinjiranger、skyclaps、tsuchifumazuが各フロアの映像演出を、会場装飾をMINAI MASASHI、ステージMCを菅野結以が担当する。

合わせてフードや出店ブース情報も解禁。出店エリアには”心と身体をととのえる”というイベント・コンセプトのもと、『MIND TRAVEVL』限定のCBD／CBN VAPEを販売する「COINCIDENCE」、自律神経を整えるリラクゼーション「脳洗浄®︎PARAFUSE.」、メンズにも話題の理想の美眉毛に整える「SAiMER.（セメ）」、浅草橋のシーシャバー「SERA」、オリジナル・アパレル・ブランド「Tydaecho（怠惰エコー）」、予約待ち800人超えの占い師「赤井カラス」が集結。

飲食エリアには”なんもしない”オフタイムに飲むクラフトコーラ「OFF COLA」、日本最大のビール・コミュニティ「Crypto Beer Punks」、タコライスの人気キッチンカー「Hungru Drive 1991」、汁なし担々麺専門店「担担担（たんたんたん）」、移動式コミュニケーション・スペース「TANK LORRY」が出店し、フェスティバルをより一層盛り上げる。

「MIND TRAVEL」タイムテーブルとSpotify公式プレイリストも絶賛公開中。ぜひ予習してフェスへのご来場を！

『MIND TRAVEL – TOKYU KABUKICHO TOWER EDITION – 』

日時：2023年9月30日（土） OPEN 12:00 / START 21:00

会場：東急歌舞伎町タワー（ZEPP SHINJUKU（ZERO TOKYO） / 1階広場 [無料エリア] / JAM17ルーフトップテラス）

料金：一般前売 ￥7800 / U-25割引 ￥5800 / 早割 ￥6800 （各1D代別途）

出演：

MXXWLL (AUS)

Nitemoves from Tycho (US)

Rob Araujo (US)

雨のパレード (Acoustic Set)

ASOBOiSM

bala

鋭児

FNCY (ZEN-LA-ROCK, G.RINA, 鎮座DOPENESS)

ケンモチヒデフミ

kiki vivi lily

luvis

ODD Foot Works

SHINICHI OSAWA (MONDO GROSSO)

鯱

鈴木真海子 (Band Set)

xiangyu

YOSA & TAAR

ZEN-LA-ROCK

（AtoZ）

[Guest MC]

菅野結以

[VJ]

koba (1F)

shinjiranger (1F & 17F)

skyclaps (1F & 17F)

tsuchifumazu (B4F)

[TOKYO SOUNDS Danse Session]

mademoiselle

mico piece

NEAR NEAR

[Artwork]

Asuka Watanabe

「MIND TRAVEL」 オフィシャルサイト：https://mindtravel.spincoaster.com/