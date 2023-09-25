稲垣理一郎・Boichi原作によるTVアニメ「Dr.STONE NEW WORLD」第2クールのメインビジュアルが公開された。

10月12日よりTOKYO MXほかで放送スタートする「Dr.STONE NEW WORLD」。ビジュアルには科学王国に迫る石化王国の宰相・イバラの脅威を感じさせる表情と、対する千空の冷静で強い瞳が描かれた。

TVアニメ「Dr.STONE NEW WORLD」第2クール

放送情報

TOKYO MX：2023年10月12日（木）より毎週木曜日22:30～23:00

BS11：2023年10月12日（木）より毎週木曜日23:30～24:00

サンテレビ：2023年10月12日（木）より毎週木曜日25:00～25:30

KBS京都：2023年10月12日（木）より毎週木曜日22:30～23:00

テレビ愛知：2023年10月12日（木）より毎週木曜日25:30～26:00

配信情報

2023年10月12日（木）23:00～

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ほか

スタッフ

原作：稲垣理一郎・Boichi「Dr.STONE」（集英社 ジャンプ コミックス刊）

監督：松下周平

シリーズ構成・脚本：木戸雄一郎

キャラクターデザイン：岩佐裕子

デザインワークス：水村良男

メインアニメーター：堀内博之

美術設定：青木智由紀

美術監督：吉原俊一郎

色彩設計：中尾総子

撮影監督：高野弘樹

編集：坂本久美子

音響監督：明田川仁

音楽：加藤達也・堤博明・YUKI KANESAKA

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント

キャスト

石神千空：小林裕介

七海龍水：鈴木崚汰

大木大樹：古川慎

小川杠：市ノ瀬加那

コハク：沼倉愛美

クロム：佐藤元

金狼：前野智昭

銀狼：村瀬歩

ルリ：上田麗奈

スイカ：高橋花林

あさぎりゲン：河西健吾

カセキ：麦人

西園寺羽京：小野賢章

上井陽：中島ヨシキ

ニッキー：種崎敦美

マグマ：間宮康弘

北東西南：日笠陽子

獅子王未来：石見舞菜香

フランソワ：坂本真綾

ソユーズ：坂泰斗

アマリリス：大西沙織

石神百夜：三上哲

イバラ：青山穣

モズ：興津和幸

キリサメ：本渡楓

ほか

(c)米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会