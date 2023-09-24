12月8日から10日にかけて、千葉・幕張メッセ国際展示場9～11ホールで開催される音楽フェス「X-CON 2023」の、出演アーティスト第3弾が発表された。
「X-CON」（エックスコン）はアニメ、ゲーム、ロック、ヒップホップ、アイドル、K-POP、Vtuberといったさまざまなシーンのアーティストがジャンルや国境を超えて一堂に会する“新時代のクロスカルチャー音楽フェス”。初開催となる今年は、3日間で計5公演が行われる。
出演アーティスト第3弾として、12月8日公演「X-Dimension」には、小室哲哉（TM NETWORK）の出演が決定。AiobahnのステージにはKOTOKOが登場することも発表された。12月9日昼公演「X-Beats」にはWATWINGを追加。同日夜公演「The Golden Age of Hip Hop」には、ANARCHY、舐達麻、JJJ、ゆるふわギャングが新たにラインナップされた。
そして12月10日NIGHT TIMEの「X-Culture」にはロンドンを拠点に世界的に活躍する日本人シンガーソングライターのリナ・サワヤマが来日出演。国内からはFRUITS ZIPPER、ピーナッツくん、きゃりーぱみゅぱみゅ、ももいろクローバーZの4組が追加された。
チケットはオフィシャルサイトにて9月30日まで特別早割価格で販売中。チケットには限定特典としてBE@RBRICKとロゴTシャツが付属する。
X-CON 2023
X-Dimension
2023年12月8日（金）千葉県 幕張メッセ国際展示場9～11ホール
＜出演者＞
Aiobahn feat. KOTOKO / FLOW / 星街すいせい / ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-（3DCG LIVE from HYPED-UP） / JAM Project / 小室哲哉（TM NETWORK）/ 森口博子 / MYTH & ROID / OxT / 澤野弘之×SennaRin / 白上フブキ / 高橋洋子 / and more
X-Beats
2023年12月9日（土）千葉県 幕張メッセ国際展示場9～11ホール
＜出演者＞
Ayumu Imazu / Billlie / BMSG POSSE（SKY-HI / Novel Core / LEO & JUNON from BE:FIRST / Aile The Shota / edhiii boi / REIKO / TAIKI）/長谷川白紙 / Mori Calliope / パソコン音楽クラブ / パワーパフボーイズ / tofubeats & FRIENDS / RIEHATA / WATWING / XY / and more
The Golden Age of Hip Hop
2023年12月9日（土）千葉県 幕張メッセ国際展示場9～11ホール
＜出演者＞
ANARCHY / BIM / De La Soul / JJJ / キングギドラ / 舐達麻 / PUNPEE / Roc Marciano & The Alchemist / SEEDA / ゆるふわギャング / and more
X-Krush
2023年12月10日（日）千葉県 幕張メッセ国際展示場9～11ホール
＜出演者＞
Billlie / H1-KEY / KISS OF LIFE / and more
X-Culture
2023年12月10日（日）千葉県 幕張メッセ国際展示場9～11ホール
＜出演者＞
Da-iCE / De La Soul（ゲスト）/ FRUITS ZIPPER / きゃりーぱみゅぱみゅ / ももいろクローバーZ / ピーナッツくん / Rina Sawayama / 宝鐘マリン / and more