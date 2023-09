12月8日から10日にかけて、千葉・幕張メッセ国際展示場9~11ホールで開催される音楽フェス「X-CON 2023」の、出演アーティスト第3弾が発表された。

「X-CON」(エックスコン)はアニメ、ゲーム、ロック、ヒップホップ、アイドル、K-POP、Vtuberといったさまざまなシーンのアーティストがジャンルや国境を超えて一堂に会する“新時代のクロスカルチャー音楽フェス”。初開催となる今年は、3日間で計5公演が行われる。

出演アーティスト第3弾として、12月8日公演「X-Dimension」には、小室哲哉(TM NETWORK)の出演が決定。AiobahnのステージにはKOTOKOが登場することも発表された。12月9日昼公演「X-Beats」にはWATWINGを追加。同日夜公演「The Golden Age of Hip Hop」には、ANARCHY、舐達麻、JJJ、ゆるふわギャングが新たにラインナップされた。

そして12月10日NIGHT TIMEの「X-Culture」にはロンドンを拠点に世界的に活躍する日本人シンガーソングライターのリナ・サワヤマが来日出演。国内からはFRUITS ZIPPER、ピーナッツくん、きゃりーぱみゅぱみゅ、ももいろクローバーZの4組が追加された。

チケットはオフィシャルサイトにて9月30日まで特別早割価格で販売中。チケットには限定特典としてBE@RBRICKとロゴTシャツが付属する。

X-CON 2023

X-Dimension

2023年12月8日(金)千葉県 幕張メッセ国際展示場9~11ホール

<出演者>

Aiobahn feat. KOTOKO / FLOW / 星街すいせい / ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-(3DCG LIVE from HYPED-UP) / JAM Project / 小室哲哉(TM NETWORK)/ 森口博子 / MYTH & ROID / OxT / 澤野弘之×SennaRin / 白上フブキ / 高橋洋子 / and more

X-Beats

2023年12月9日(土)千葉県 幕張メッセ国際展示場9~11ホール

<出演者>

Ayumu Imazu / Billlie / BMSG POSSE(SKY-HI / Novel Core / LEO & JUNON from BE:FIRST / Aile The Shota / edhiii boi / REIKO / TAIKI)/長谷川白紙 / Mori Calliope / パソコン音楽クラブ / パワーパフボーイズ / tofubeats & FRIENDS / RIEHATA / WATWING / XY / and more

The Golden Age of Hip Hop

2023年12月9日(土)千葉県 幕張メッセ国際展示場9~11ホール

<出演者>

ANARCHY / BIM / De La Soul / JJJ / キングギドラ / 舐達麻 / PUNPEE / Roc Marciano & The Alchemist / SEEDA / ゆるふわギャング / and more

X-Krush

2023年12月10日(日)千葉県 幕張メッセ国際展示場9~11ホール

<出演者>

Billlie / H1-KEY / KISS OF LIFE / and more

X-Culture

2023年12月10日(日)千葉県 幕張メッセ国際展示場9~11ホール

<出演者>

Da-iCE / De La Soul(ゲスト)/ FRUITS ZIPPER / きゃりーぱみゅぱみゅ / ももいろクローバーZ / ピーナッツくん / Rina Sawayama / 宝鐘マリン / and more