オリジナルTVアニメ「川越ボーイズ・シング」の初回放送に先がけ、10月7日にABEMAで放送直前特番が配信決定。さらに同日21時30分からアニメ第1話の最速先行配信も行われることが発表された。

10月9日にTOKYO MX、BS11で放送開始の「川越ボーイズ・シング」。放送直前特番には、だんぼっちこと出井天使役の鵜澤正太郎、えいちゃんこと矢沢ひろし役の土田玲央、ITこと小橋快人役の中西南央、響春男役の興津和幸が出演し、作品についてはもちろん、音楽や川越にまつわるトークを繰り広げる。

併せて「川越ボーイズ・シング」と西武鉄道とのコラボが決定。10月2日より本川越駅から西武新宿駅を結ぶ西武新宿線で、車体および車内がすべて“「川越ボーイズ・シング」仕様”となったラッピング電車が運行される。加えて10月9日よりテレビ埼玉でも放送されることが明かされた。

「川越ボーイズ・シング」は、埼玉にある高校・川越学園の“ボーイズ・クワイア部”を舞台にした熱血青春コメディ。ひっそりと歌い続けてきただんぼっちをはじめ、個性豊かな男子生徒たちと、元オーケストラ指揮者の響春男が出会い、「全国高校ボーイズ・クワイア・コンクール」優勝を目指して成長していくさまが描かれる。

TVアニメ「川越ボーイズ・シング」放送直前特番

日時：2023年10月7日（土）21:00～21:30 ※番組「ABEMA×NBCユニバーサル秋アニメ第1話大特集SP！」内

配信チャンネル：ABEMA アニメLIVEチャンネル

出演：出井天使（だんぼっち）役・鵜澤正太郎、矢沢ひろし（えいちゃん）役・土田玲央、小橋快人（IT）役・中西南央、響春男役・興津和幸

TVアニメ「川越ボーイズ・シング」

放送情報

TOKYO MX、BS11：2023年10月9日（月）より毎週月曜日23:00～

テレ玉：2023年10月10日（火）より毎週火曜日21:00～

配信情報

2023年10月9日（月）23:30～順次配信開始

月額見放題サービス

ABEMA、DMM TV、dアニメストア、FOD、Hulu、J:COMオンデマンド、Lemino、milplus、Prime Video、TELASA、U-NEXT、アニメ放題、auスマートパスプレミアム、ニコニコ生放送、ニコニコチャンネル、バンダイチャンネル

個別課金サービス

HAPPY!動画、J:COMオンデマンド、milplus、Prime Video※2023年10月23日（月）以降配信予定、TELASA、ニコニコチャンネル、バンダイチャンネル

スタッフ

監督：松本淳

シリーズ構成：川越学園文芸部

キャラクター原案：えびも

キャラクターデザイン：渡邊葉瑠

音楽：YUKI KANESAKA、シンリズム、横山潤子

音響監督：菊田浩巳

音響制作：dugout

アニメーション制作：evg

アニメーション制作協力：テレコム・アニメーションフィルム

キャスト

出井天使（だんぼっち）：鵜澤正太郎

矢沢ひろし（えいちゃん）：土田玲央

白鳥修二（トリちゃん）：小原悠輝

小橋快人（IT）：中西南央

茨戸静男（オトメ）：金子誠

足立尽：木村昴

日向行：生田鷹司

日向進：伊瀬結陸

葉加瀬友（博士）：葉山翔太

鈴木カーティス（マジック）：深川和征

響春男：興津和幸

響ありさ：土井美加

飯島リカ：洲崎綾

森村充：堂島颯人

小嵐然：橘龍丸

(c)NBC ユニバーサル・エンターテイメントジャパン