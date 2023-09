ジャニーズWESTが10月25日にリリースするトリプルAサイドシングル「絶体絶命 / Beautiful / AS ONE」の初回限定盤Bの特典映像となる「Beautiful」のミュージックビデオの一部が、本日9月24日21:00にYouTubeでプレミア公開される。

表題曲は重岡大毅が主演を務めるドラマ「単身花日」の主題歌「絶体絶命」、藤井流星が主演を務めるドラマ「18歳、新妻、不倫します。」の主題歌「Beautiful」、テレビアニメ「キャプテン翼シーズン2 ジュニアユース編」のオープニングテーマ「AS ONE」の3曲。「Beautiful」のMVは白と黒の世界を行き来しながら展開する映像となっており、白の世界ではメンバーが大人っぽいカジュアルな衣装で軽やかに踊り、黒の世界ではシックな衣装をまとってキレのあるダンスを披露するという、メンバーのさまざまな“Beautiful”な面を感じることができる。はにかみながらカメラに向かって優しくほほえむ表情を見せるリップシンクのシーンも見どころだ。また初回限定盤Bの付属Blu-ray / DVDではMV本編に加え、メンバーが変顔や妙な動きで現場の雰囲気を和ませるシーンなどを収めたメイキング映像も楽しめる。

なおMVダイジェストのプレミア公開を前に、今作のジャケット写真が公開された。

ジャニーズWEST「絶体絶命 / Beautiful / AS ONE」収録意内容

初回限定盤A

CD

01. 絶体絶命

02. Beautiful

03. AS ONE

04. 超きっと大丈夫

05. 絶体絶命(オリジナルカラオケ)

06. Beautiful(オリジナルカラオケ)

07. AS ONE(オリジナルカラオケ)

08. 超きっと大丈夫(オリジナルカラオケ)

Blu-ray / DVD

・「絶体絶命」Music Video, Making, Music Video -Dance Ver.

初回限定盤B

CD

01. Beautiful

02. AS ONE

03. 絶体絶命

04. POP&POP

05. Beautiful(オリジナルカラオケ)

06. AS ONE(オリジナルカラオケ)

07. 絶体絶命(オリジナルカラオケ)

08. POP&POP(オリジナルカラオケ)

Blu-ray / DVD

・「Beautiful」Music Video, Making, Music Video -Dance Ver.-

初回限定盤C

CD

01. AS ONE

02. 絶体絶命

03. Beautiful

04. BOYFRIEND

05. AS ONE(オリジナルカラオケ)

06. 絶体絶命(オリジナルカラオケ)

07. Beautiful(オリジナルカラオケ)

08. BOYFRIEND(オリジナルカラオケ)

Blu-ray / DVD

・「AS ONE」Music Video, Making, Music Video -Dance Ver.-

通常盤

CD

01. 絶体絶命

02. Beautiful

03. AS ONE

04. 疲れちゃうや