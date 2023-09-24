アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ」劇場先行上映第1章の初日舞台挨拶が、10月27日に東京・新宿ピカデリーで開催される。

舞台挨拶には櫻木真乃役の関根瞳、月岡恋鐘役の礒部花凜、小宮果穂役の河野ひより、大崎甘奈役の黒木ほの香、ゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」のプロデューサー・高山祐介氏、アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ」プロデューサーの池田ななこ氏が登壇する。舞台挨拶は18時の回上映後と21時10分の回上映前に行われ、一部劇場でのライブビューイングを予定。詳細はアニメ公式サイトで確認しよう。

「アイドルマスター シャイニーカラーズ」劇場先行上映第1章初日舞台挨拶

日時：2023年10月27日（金）18:00の回上映後、21:10の回上映前

会場：東京都 新宿ピカデリー

登壇者：関根瞳、礒部花凜、河野ひより、黒木ほの香、高山祐介、池田ななこ

TVアニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ」

劇場先行上映

第1章：2023年10月27日（金）～11月16日（木）

第2章：2023年11月24日（金）～12月14日（木）

第3章：2024年1月5日（金）～1月25日（木）

TVアニメ放送時期

2024年春

スタッフ

企画・製作・原作：バンダイナムコエンターテインメント

監督：まんきゅう

シリーズ構成・脚本：加藤陽一

アニメーション制作：ポリゴン・ピクチュアズ

配給：松竹ODS事業室

キャスト

櫻木真乃：関根瞳

風野灯織：近藤玲奈

八宮めぐる：峯田茉優

月岡恋鐘：礒部花凜

田中摩美々：菅沼千紗

白瀬咲耶：八巻アンナ

三峰結華：希水しお

幽谷霧子：結名美月

小宮果穂：河野ひより

園田智代子：白石晴香

西城樹里：永井真里子

杜野凛世：丸岡和佳奈

有栖川夏葉：涼本あきほ

大崎甘奈：黒木ほの香

大崎甜花：前川涼子

桑山千雪：芝崎典子

プロデューサー：夏目響平

七草はづき：山村響

天井努：津田健次郎

ほか

(c)Bandai Namco Entertainment Inc.