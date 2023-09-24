近藤憲一原作によるTVアニメ「ダークギャザリング」より、10月1日より始まる第2クールのPVと新キービジュアルが公開された。
「ダークギャザリング」は、島崎信長演じる霊媒体質の少年・幻燈河螢多朗（げんとうがけいたろう）と、篠原侑演じる不思議な瞳を持つ少女・寶月夜宵（ほうづきやよい）の出会いから始まるオカルトホラー。キービジュアルには夜宵たちのほか、物語の鍵となる卒業生や神様の姿が描かれた。PVでは第2クールで登場する霊たちとの戦いの模様が切り取られている。
TVアニメ「ダークギャザリング」
放送情報
TOKYO MX：2023年7月9日（日）より毎週日曜日25:05～
BS朝日：2023年7月9日（日）より毎週日曜日25:30～
関西テレビ：2023年7月9日（日）より毎週日曜日26:29～
スタッフ
原作：近藤憲一（集英社『ジャンプSQ.』連載）
監督：博史池畠
シリーズ構成：村越繁
美術監督：長田泰治郎
撮影監督：安藤優穂
3Dディレクター：上薗隆浩
色彩設計：歌川律子
音響監督：吉田光平
音楽：KOHTA YAMAMOTO、成田旬、瀬尾祐介（Starving Trancer / Xceon）
制作スタジオ：OLM
キャスト
寶月夜宵：篠原侑
幻燈河螢多朗：島崎信長
寶月詠子：花澤香菜
神代愛依：川口莉奈
ナレーション：中村義洋
※島崎信長の崎はたつさきが正式表記。
(c)近藤憲一／集英社・ダークギャザリング製作委員会