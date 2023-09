【鎌倉　グルメレポ】café 茶るら - 大船とボリビアを繋ぐアット…

地元民が憩うカフェ

今回訪れたのは、大船駅笠間口から徒歩6分ほどにある「café 茶るら」さん。店長の竹田さんは、遥か南米の国ボリビアでJICA隊員として活動されていました。公用語であるスペイン語「charlar(お喋り)」からとったという店名にぴったりの、地域の方が集う憩いの場となっています。

メニューはドリンク、ケーキ、パフェの他、食事メニュー(サンドイッチなど)があり、どれもリーズナブルです。ボードには記載がありませんが、火曜と木曜には週替わりで特別ランチメニューを提供しており、多くのお客さんで賑わうため予約がおすすめです。夏にはカレー、冬にはグラタンなど季節に合うお料理を意識されているそうです。

今回おやつタイムに訪れた筆者が注文したのは「きなこと黒糖の和風パフェ」(460円)と「スパニッシュオレンジティー」(パフェセットで230円)。

きなこ、黒蜜、生クリーム、粒あん、バニラアイス、黒糖寒天が入っていました。特にバニラアイスはたっぷり入っていて、暑い日にはあっという間に完食です。素材をミックスして食べると粒あんと寒天の食感が楽しめて、満足感があります。

プレゼントにおすすめの焼き菓子

店内には、ラッピングされた可愛らしい焼き菓子やドリップパックのコーヒーが並んでいました。いただいたメイプルクッキーは、薄すぎず厚すぎずサクっほろっという食感で、ほんのり香るメープルが美味しいです。今回は店内でいただきましたが、ちょっとした手土産にもおすすめですよ。

因みにクッキーはコロナ前まで、1つにつき20円ボリビアへ寄付されていたそうです(コーヒーは1杯につき10円)。

こちらは「マスカルポーネチーズムース」のケーキ(340円)です。チーズ感が強くないためさっぱりといただくことができます。爽やかなブルーベリーのソースとよく合います。

「バナナとココナッツのタルト」(340円)は、バナナ好きさんにおすすめです。バナナの風味がしっかりあり、生地はしっとり、土台はサクサクしています。

ほっこり&ユニークなオーナメントにも注目

店内の小物やオーナメントも、注目してほしいポイントです。こちらはさりげなく店内に飾られていた、ボリビアで購入されたという人形。なかなか見かけない異国を感じるテイストです。

こちらはボリビア産かは不明ですが、インパクトが強く思わず撮ってしまいました。ユニークでほっこりするような子がちらほら居ますので、ぜひ見つけてみてください。

ボリビアの味を大船で

ボリビア産、農薬化学肥料不使用のコーヒー(100円)をお土産にして、自宅でいただきました。店長が仰っていた通り、酸味が全くありません!飲みやすくてココアのようなコクがあり、クッキーと一緒にいただくとより美味しいと思います。

他にも現地のお塩を使ったメニューなど、珍しいボリビアの味をいただくこともできます。

アットホームでありながら、珍しいボリビアとの繋がりを感じられる「café 茶るら」さん。次回はランチにトライしてみます。

店舗紹介

【café 茶るら】■住所:〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2丁目20-38■電話番号:0467-47-1975■営業時間:11:00~17:30(LO 16:50)(土日祝定休 ※第4土曜日は営業)■Wi-Fi、電源:可※駐車場:無し(自転車、バイクは数台お店の前に駐輪可)※営業時間など変更になっていることがありますので、ご注意ください。

アクセス

JR大船駅笠間口から徒歩6分

