「親知らずが痛くて、やわらかいご飯しか食べられません」10代の相談にUNISON SQUARE GARDEN斎藤宏介の回答は!?

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」(毎週水曜放送)のコーナーでは、毎月1組のアーティストが毎週登場し、リスナーの相談にアドバイスと1曲を届けています。9月のマンスリーアーティストは、3ピース・ロックバンドのUNISON SQUARE GARDENです。9月20日(水)の放送では、ギター、ボーカルの斎藤宏介さんが「親知らずが痛い」という18歳のお悩みに回答しました。ユニゾン先生に相談です。最近親知らずが痛くて、やわらかいご飯しか食べられません。どうしたらいいですか? 助けてください。お願いします。楽しい質問ありがとうございます! 嬉しいですね、こういうのね(笑)。ちょっと真面目に答えるのであれば……大人になったら、ニッチな情報というかすごく細かいことに詳しい人って重宝されるんですよ。「こんなことってなんの役に立つんだろう?」みたいなことも、極めるとすごく人から好かれたりとか、それが仕事になったりみたいなことが多々あるんですけど。(親知らずが痛くて)必要に駆られてやわらかいご飯しか食べれないんだったら、やわらかいご飯しか食べれないなりのグルメを追求するとかね。『やわらかいご飯ランキング』みたいなのを自分で作るとか。そういうのしておくとね、ちょっと大人になって誰かが「歯が悪い」みたいな話をしたときに、「やわらかくても、こんなにおいしいご飯あるんですよ!」みたいに言ったら、もう人気者になれますから。ぜひ親知らずとお友達になって、いろいろとご飯を楽しんでみてはいかがでしょうか!今回選曲された「君はともだち」は2013年リリースの4thアルバム『CIDER ROAD』に収録されています。また9月27日(水)には、ニューシングル「いけないfool logic」を発売します。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/