乃木坂46賀喜遥香「私の立ち位置にカマキリがいる…！」神宮公演でまさかの出来事

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。9月21日(木)の放送では、8月25日から28日までの4日間にわたって開催された『真夏の全国ツアー2023』東京(明治神宮野球場)公演を振り返りました。印象深かった出来事として挙げた、カマキリとの共演の思い出を紹介します。賀喜:明治神宮野球場って屋外なんですね。だから屋外ライブになるんですけど、虫が来ちゃうっていうのは屋外ライブのあるあるなんですよ。今までもカメムシとかライトに寄ってくる系の子たちは来たことがあったんですけど、このタイプは初めてで。新入りさんで……(笑)。「Never say never」という曲では、私が上の段から降りて4.5のポジションに行く振り付けだったんです。「よし! 今から4.5に立つぞ!」って思ってステージに行ったら、4.5に大きめの緑のちゃんとしたカマキリが立っていて……!(笑)。たぶんお客さんからも、ステージの上のカマキリは見えないじゃないですか。だから1人で、「うわっ。4.5に行かなきゃいけないけど、私の位置にカマキリいる……! どうしよ」って思って、葛藤しながら4.75に立ちました(笑)。カマキリと一緒にステージに立つ、っていうのが初めてだったからちょっと嬉しかったんですけど、私以外誰にも伝わらないっていうのが寂しかったです(笑)。「この面白さを誰にも言えない、どうしよう」って思って(笑)。でも、カマキリもちゃんと客席を向いてノってましたよ!ちなみに4.5っていうのは、私たちがパフォーマンスする上での立ち位置です。見栄えというか、キレイに並ぶための立ち位置の目安になる番号がステージの前にふってあるんですけど、4.5にちゃんとカマキリが立っていました!あのカマキリ、どこに行ったんだろう? 次の曲になったらいなくなっちゃってた……(笑)。火薬とか音玉とか結構燃えたりしていたんで、燃えてないといいな。無事だといいな(笑)。見た人いるかな? いたら教えてください!賀喜:「Never say never」という曲は野球の応援歌みたいな感じなので、野球場で披露できたのもすごく嬉しかったです。プロ野球球団のユニフォームをメンバー1人1人着て出てくる演出があって、私は東京ヤクルトスワローズさんのユニフォームを着て踊ったんですよ! しかも、明治神宮野球場はヤクルトのみなさんのホームっていうことで、出てくるのめちゃめちゃ緊張したんですけど、その緊張もカマキリで和らぎましたね(笑)。ユニット曲なんですけど、参加メンバーではなかったので、その仲間に入れてもらえて嬉しかったです! 一生の思い出ですね。神宮でホームの球団のユニフォームを着てステージに立つ! しかもカマキリと踊れる! たぶんもう一生ない、こんなこと(笑)。だから、私の中で結構大事な思い出です! これがまたどこかでできるといいな、カマキリと一緒に……(笑)。――ここで、「Never say never」をオンエア賀喜:この曲の歌詞が好きなんですよね。元気が出るっていうか前向きになれる曲なので。この曲を披露できたのもいい思い出だなぁ。この曲に初めて参加したから、覚えるの不安だったんですよ。でも、(柴田)柚菜が振り付けいっぱい教えてくれました(笑)。千葉ロッテマリーンズのユニフォームを着て、嬉しそうにしていましたよ! 柚菜ちゃんも野球が大好きだから!ということで、7月から行われた乃木坂46『真夏の全国ツアー2023』の会場に足を運んでくださったみなさん、そして配信を見てくださったみなさんも、本当に本当にありがとうございました!