INI髙塚大夢「一時停止して、実際にそのセリフを真似してみたり」映画『ストールンプリンセス』で声優初挑戦 変化した意識

11人組グローバルボーイズグループ・INIの髙塚大夢がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」。9月21日(木)の放送では、主役の吹き替えをつとめたアニメーション映画『ストールンプリンセス:キーウの王女とルスラン』を紹介。声優初挑戦後の意識の変化について、リスナーの質問に回答しました。(18歳)髙塚:アニメを見るときの感覚が変わりましたね。声優さんの技術力に目がいってしまうというか。アニメを見てはいるんだけど、どこかそのアニメの声優さんを意識しながら見てしまうというか。一時停止して、実際にそのセリフを真似してみてしまったりだとか。ストーリーも楽しみながら、声優さんの技術とかも見ながら、というような形でアニメを楽しむように最近はなっている気がします。ドラマとかに関してもそうなんですけど、映画を通してお芝居の仕事をとても学んだというか。こういうドラマ、アニメ、映画を見るときに、「うわ、こういう表現の仕方あるんだ」とか、「あー、なるほど。こういう言い方をすれば、この雰囲気が出るのか」とか……勉強っていう意味で見るようになりましたね。今までとは違った感覚で映像の作品を見れている感じがして、すごくいいなと思っています。あとは、この映画を通してお芝居への興味が本当に沸いたというか。これからもし機会があれば、声優のお仕事でも何か俳優のお仕事でも、そういうお芝居の仕事をやっていけたらいいなっていうのをすごく感じています。このほかには、はじめて挑んだ“声の感情表現”についての質問に、その難しさや意識したことなどを伝えました。アニメーション映画『ストールンプリンセス:キーウの王女とルスラン』は、9月22日公開です。INIが、日本語吹き替え版の主題歌「My Story」を担当、挿入歌の「Shout It Out (Japanese Ver.)」を髙塚大夢がソロで歌っています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/