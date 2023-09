乃木坂46賀喜遥香「松尾美佑ちゃんが超かっこいい！」アンダー楽曲『踏んでしまった』のパフォーマンスに感動

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。9月21日(木)の放送では、8月25日から28日までの4日間にわたって開催された『真夏の全国ツアー2023』東京(明治神宮野球場)公演を振り返りました。見る側として感想を語ったアンダー楽曲「踏んでしまった」のコメントを紹介します。賀喜:これはですね、33枚目シングル(『おひとりさま天国』)にアンダー楽曲の「踏んでしまった」が収録されているんですけど……私は、この曲がめちゃめちゃ好きなんです! 2ヵ月間、『真夏の全国ツアー』でいろんな所をまわったんですけど、毎回裏でパフォーマンスを見ていて……。何がいいかっていうと……語り始めるとキリがないんですけど、1番いいところは置いといて……! まずは“ダンス”です。超キレッキレなんですよ! みんな髪も振り乱すし、でも崩れてないみたいな。カウントズレダンスみたいなのもあって、超かっこいい……! センターの松尾美佑ちゃんも、ダンスがめっちゃうまくて超キレイなんですね。私、松尾美佑ちゃんのダンスが超好きなんですけど、それをじっくり見られるのがすごくよかった(笑)。神宮公演は演出がめっちゃよくて、メインステージとサブステージがあるんですけど、その間に花道があって。「踏んでしまった」は、サブステージで始まるんですね。ちょっと下めのカメラアングルから始まるんですけど、松尾が奥から歩いてくるんですよ! メインステージの真っ白なライトがパーンって点いて、後光が差している中を松尾が前から歩いてくるみたいな演出……! あれが神っ!(笑)。「超いい! めっちゃかっこいい!」と思って、すごくよかった!賀喜:なんと言っても、センターの松尾美佑ちゃんが超かっこいい! ビジュがいい、ダンスかっこいい、表情管理が完璧すぎる! 公演ごとに髪型を変えて最高! 歌詞の『踏んでいたじゃないか』のところの決め顔がいい! どれにも属さない感じ。“松尾のキメ顔”っていう新たなジャンルができているような顔(笑)。でも、美佑ちゃんに言うと、「うん、ありがとう……」って言うんです。受け取れ!!(笑)。いや、受け取ってくれてるんだろうけど、自分で「照れちゃう」って言っていたから……(笑)。ちょっと聴いているかな? たまに、美佑ちゃんと(清宮)レイちゃんがやっているラジオ『乃木坂46の乃木坂に相談だ!』にお邪魔することもあるから、聴いてくれていると思うんですけど……。それを伝えたかった! またどこかで披露することがあったら、絶対に見たいです。『踏まれてしまった!』って言ったんですけど、この「踏んでしまった」に感動して虜になることを、“踏まれてしまった”ってみんなも言ってほしい(笑)。みんな、踏まれよ! 踏まれに行こう! 言い方がアレだけど……(笑)。「踏んでしまった」に、踏まれに行こう! どこかで見られる機会があったら、ぜひまた見てほしいです! MVもあるので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/