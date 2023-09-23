映画「デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING」の舞台挨拶付き完成披露試写会が、10月5日に18時20分の回上映終了後と20時45分の回上映開始前の2回にわけて、東京・新宿バルト9で開催される。

10月27日公開の「デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING」。舞台挨拶には、本宮大輔役の片山福十郎、井ノ上京役の朝井彩加、八神ヒカリ役のM・A・O、ブイモン役の野田順子、ワームモン役の高橋直純、ホークモン役の遠近孝一、アルマジモン役の浦和めぐみ、パタモン役の松本美和、テイルモン役の徳光由禾、大和田ルイ役の緒方恵美、ウッコモン役の釘宮理恵、田口智久監督が駆け付ける。

チケットはチケットぴあのみで取り扱われ、本日9月23日に最速抽選販売「いち早プレリザーブ」がスタート。明日9月24日11時から9月29日11時まで、先行抽選販売の申し込みを受け付ける。また一般発売は、9月30日10時に販売開始となる。

映画「デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING」舞台挨拶付き完成披露試写会

日時：2023年10月5日（木）18:20の回上映終了後、20:45の回上映開始前 ※20:45の上映回にはマスコミ取材が入る可能性あり

会場：東京都 新宿バルト9

登壇者：片山福十郎、朝井彩加、M・A・O、野田順子、高橋直純、遠近孝一、浦和めぐみ、松本美和、徳光由禾、緒方恵美、釘宮理恵、田口智久監督

映画「デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING」

2023年10月27日（金）公開

スタッフ

監督：田口智久

脚本：大和屋暁

アニメーション制作：ゆめ太カンパニー

製作：東映アニメーション

キャスト

本宮大輔：片山福十郎

ブイモン：野田順子

一乗寺賢：ランズベリー・アーサー

ワームモン：高橋直純

井ノ上京：朝井彩加

ホークモン：遠近孝一

火田伊織：山谷祥生

アルマジモン：浦和めぐみ

高石タケル：榎木淳弥

パタモン：松本美和

八神ヒカリ：M・A・O

テイルモン：徳光由禾

大和田ルイ：緒方恵美

ウッコモン：釘宮理恵

(c)本郷あきよし・東映アニメーション・東映