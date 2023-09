ブリンク182、新作アルバム『ワン・モア・タイム』より新曲2曲公開

ブリンク182が、10月20日(国内盤10月25日)にリリースされるニュー・アルバム『ワン・モア・タイム』より新曲「ワン・モア・タイム」と「モア・ザン・ユー・ノウ」の2曲をリリースした。

アコースティック・バラードとなっているタイトル曲は、メンバーが病気や事故を乗り越えて再び集結したことへの素直な想いが綴られたエモーショナルな楽曲となっている一方、「モア・ザン・ユー・ノウ」はブリンク182らしいアップテンポでキャッチ―なポップ・パンク・チューンとなっている。アルバムに対する期待が更に高まる、幸先のいいスタートを切ったといえよう。

2015年にバンドを一度は脱退するも、昨年10月に電撃復帰を果たしたデロングを再び迎え、リユニオン・ツアーを大成功させるなど見事なカムバックを果たしたブリンク182。バンドとしては4年ぶりとなる全17曲入りの新作アルバムは、ホッパスとデロングによるヴォーカルの掛け合い、そしてバーカーの超絶ドラミングが一体となったこれぞブリンク182という王道のサウンドを聞かせつつ、今作では長いキャリアの中で培ったオルタナやヒップホップ的なアプローチも存分に見せており、バンドの集大成といえる傑作となっている。尚、国内盤は歌詞・対訳・解説付き、初回仕様限定でジャケット絵柄のステッカー付きとなっている。

なお、「ワン・モア・タイム」はミュージック・ビデオ、「モア・ザン・ユー・ノウ」はリリック・ビデオがそれぞれ公開されている。

<リリース情報>

ブリンク182

最新アルバム『ワン・モア・タイム| One More Time...』

<国内盤CD>

2023年10月25日(水)発売

2640円(税込) / SICP-6561

初回仕様限定アルバム・ジャケット絵柄ステッカー付き

歌詞・対訳・解説付き

=トラック・リスト=(全17曲)

1. ANTHEM PART 3/アンセム・パート・3

2. DANCE WITH ME/ダンス・ウィズ・ミー

3. FELL IN LOVE/フェル・イン・ラヴ

4. TERRIFIED/テリファイド

5. ONE MORE TIME/ワン・モア・タイム

6. MORE THAN YOU KNOW/モア・ザン・ユー・ノウ

7. TURN THIS OFF!/ターン・ディス・オフ

8. WHEN WE WERE YOUNG/ホウェン・ウィ・ワー・ヤング

9. EDGING/エッジング

10. YOU DONT KNOW WHAT YOUVE GOT/ユー・ドント・ノウ・ホワット・ユー・ガット

11. BLINK WAVE/ブリンク・ウェイヴ

12. BAD NEWS/バッド・ニュース

13. HURT (INTERLUDE)/ハート(インタールード)

14. TURPENTINE/ターペンタイン

15. F*CK FACE/ファック・フェイス

16. OTHER SIDE/アザー・サイド

17. CHILDHOOD/チャイルドフッド

<輸入盤CD>

2023年10月20日(金)発売

<配信アルバム>

2023年10月20日(金)発売

予約/購入リンク:https://SonyMusicJapan.lnk.to/blink182OMT

バンド公式サイト:https://www.blink182.com/