「プール付きジャグジー付きの寮がタダ」COCO教頭が明かすCA時代のエピソード

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。9月21日(木)の放送では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、それぞれのお金事情を語りました。この日は、「お金がない!」をテーマに放送。10代リスナーの話を聞く前に、2人の金銭感覚が話題になりました。“もらったものは全て使う派”だというこもり校長が驚いた、COCO教頭のエピソードを中心に紹介します。こもり校長:COCO教頭は、お金に困ってる?COCO教頭:困っているわけないじゃないですか。私は計画的に使う派なので。収入内で欲しい物があれば、「ご褒美に買おうかな」くらいですね。こもり校長:(外資系航空会社の)CA時代に困ったこととかは?COCO教頭:あるわけないじゃない。CA業界にもいろいろありますけど、私がいた所は全会社負担だったの。こもり校長:どういうこと!?COCO教頭:住む所……寮も会社持ちだし、プール付きジャグジー付きの寮がタダだった。こもり校長:ええっ!COCO教頭:ジムもお金払わなくていいし、ごはんも……航空会社の割引カードみたいな物を持たされるのよ。それを持って五つ星のホテルとかに行くと、割引50%とかで……。こもり校長:マジで!? そんなに待遇いいの!?COCO教頭:めちゃめちゃいいのよ。ちょっと下がってきちゃったけど、基本的に20~30%オフなの。ホテルの宿泊とかも。こもり校長:マジでー!? それを社会人経験というんだね……!COCO教頭:ありがたいよね(笑)。COCO教頭:こもり校長のお金事情はどうなんですか?こもり校長:困っているよ、ずうーっと困ってる! 21日くらいは、口座画面とにらめっこですよ。COCO教頭:(給料日まで)あと4日?こもり校長:はい、あと4日です! 生徒(リスナー)のお父さん、お母さんもそうなんじゃないか!? おねだりするなら、来週末のほうがいいかも!この日の放送では……・「残高は400円くらいです。でも今週末に友達と水族館に行く予定で、入場料は親が出してくれるけど中で遊ぶお金がありません」という12歳・「残高は5円です。お小遣いをもらっていないので、お年玉をもらえるまで5円で過ごすことになりそうです」という17歳・「残高は57円です。推しのグッズにお金をかけてしまいました」という13歳・「残高は3千円です。来週、好きな人とお祭りに行くのですが、その交通費に3千円かかるので何もおごってあげられません」という15歳と電話をつなぎ、“お金がない”状況と対処法を話し合いました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/