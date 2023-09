INI髙塚大夢「収録が進むにつれてルスランっぽくなっていった」声優初挑戦の映画『ストールンプリンセス』公開

11人組グローバルボーイズグループ・INIの髙塚大夢がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」。9月21日(木)の放送では、22日(金)に公開される、自身が主役の声をつとめたアニメーション映画『ストールンプリンセス:キーウの王女とルスラン』を紹介。リスナーの質問に回答しました。髙塚:いよいよ明日(9月22日)、映画『ストールンプリンセス:キーウの王女とルスラン』の公開です! 僕としては、待ちに待った日を迎えようとしていますね。日本で初めて公開されるウクライナのアニメーション映画なんですけれども、(自身が演じる)主人公のルスランが王女ミラを救うためにたくさんの冒険をする映画となっています。小さい子も大人もいろんな世代の方が楽しめる映画になっているので、是非、本当にたくさんの人に見ていただきたいです!日本語吹き替え版の主題歌も、INIが担当させていただきました。そして、挿入歌の「Shout It Out (Japanese Ver.)」を、僕、髙塚大夢が歌わせてもらっています! 僕自身、初めてのソロ曲にもなるというわけで、すごい思い入れがあります。主題歌の「My Story」も作詞させていただいたりと、9月22日という日を待ち遠しく思っていたので本当に嬉しいですね!今夜は、映画『ストールンプリンセス:キーウの王女とルスラン』について、生徒(リスナー)の映画に関する質問や、聞きたいことに答えていきたいと思います!(16歳)髙塚:初めて声優に挑戦させていただいたんですけれども、声のみで感情表現を出すというのは難しかったですね。特に苦労したのが、アクションシーンでの息遣いですかね。「フッ」「ハッ」「おりゃ」とかそういうものが、今回の映画も結構あったんですけれども。そこに気持ちを込めるっていうのが、やっぱり本当に苦労しましたね。アクションシーンは本当に難しかったです。吹き替えっていうことで、アニメーションに合わせて声を発さないといけないっていうのもそうだし、元の原音の……ウクライナの音声を聞きながら、そういうのを言わなきゃいけないっていうのもそうだし。ルスランの剣を振るときの細かい動き……どれぐらいの力加減で振っているのかをスローモーションでよく見た上で、「フッ、ハッ」とか「うわっ」とかをやったんですよ。これをサラっとやってる声優さんって、本当にすごいなって感じましたね。質問ありがとうございます。(19歳)髙塚:今回ルスランという役を演じてみて一番思ったのが、声のトーンをそのキャラクターに合わせるということですね。ルスランの年齢だったり、そのキャラクターの体型とかを見たときに、髙塚大夢っていう人間は……普段の話し声はトーンが高めなんです。でも、ルスランっていうキャラクターは、実際の髙塚大夢よりは少し低い声をしているかなって思いまして。そのトーンを作るのに一番苦労しました。低くするっていうのは……感情とかが入ってくると、髙塚大夢になってしまうというか。そういう部分があったので無意識的に変えていこうと思って、その期間はちょっと声のトーンを落としてみたりとかっていうのはありましたね。その結果、映画の収録が終わって帰った後も、自然とルスランのようなトーンで話してしまうことが多かったですね。大変だったんですけど、映画でのルスランの声と普段の髙塚大夢の声が、結構違うものになったんじゃないかなって思うんです。そこも、今回の映画の見どころでもあるんじゃないかなって思いますね。はじめはどうしても髙塚大夢っぽさがすごい出ていて、ディレクターさんにも「もうちょっとルスランっぽい声で言ったほうがいいかも」っていう話をしてたんですよ。その結果、収録が進むにつれてルスランっぽくなっていったので。初めのほうは髙塚大夢が強いなって思ったので、撮り直しとかもさせていただいて。だから、結構変わったかなって思いますね。いつか、一緒にお仕事できたら嬉しいですね。僕も(このリスナーが)声優になったころには、たくさんお仕事ができてるようになれたらいいなと思います。なので僕も、これからも勉強を頑張ります!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/