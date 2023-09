乃木坂46賀喜遥香 神宮公演の裏エピソード「かきさくの間に挟まる美緒ちゃん＆まゆたん」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。9月21日(木)の放送では、8月25日から28日までの4日間にわたって開催された『真夏の全国ツアー2023』東京(明治神宮野球場)公演について、自身の視点から印象深かった出来事を3つ伝えました。そのなかから、遠藤さくらさんと矢久保美緒さん、田村真佑さんとのエピソードを紹介します。賀喜:さくちゃん(遠藤さくらさん)と新曲がシンメだったり立ち位置が近いことも多くて、さくちゃんとしゃべる機会が多かったんです。ライブ前にさくちゃんと2人で話していたりすると、(矢久保)美緒ちゃんがどこからともなくトコトコトコって来て、「かきしゃくだ! かきしゃくだ! 挟まっちゃお~」って言って間に来てくれて(笑)。さくちゃんと2人で「あ~、どうしたの? 美緒ちゃん~!」って言ったら、「かきしゃくの間に挟まるんだ、私は!」って言って(笑)。「かわいいね~」って、ずっとさくちゃんと愛でてましたね。かわいいんですよ~!それで美緒ちゃんが、「しゃくちゃん! 今日もかわいいね~」ってさくちゃんを褒めるわけですよ。さくちゃんも「美緒ちゃん、かわいいよ」って言って、2人で褒め合ってラブラブしているところを私は温かい目で見ていました(笑)。「いいね~、美緒ちゃん楽しそう! かわいいね~」って。私とさくちゃんを見ると、挟まらなきゃいけないみたい……!それを見たまゆたん(田村真佑さん)が、「え、ずるい! 私も挟まる!」って言って、まゆたんも私たちの間に挟まるっていうのをずっとやっていました(笑)。誰でも良くはないんですけど、挟まってきてくれるのは嬉しいですね! 私とさくちゃんの間に挟まってくれる子がいたら、温かくお出迎えしたいなって思いました!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/