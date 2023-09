Ubisoftは9月22日(現地時間)、TPSシューティングゲーム『Tom Clancy’s The Division 3』の開発を正式に表明した。今のところプラットフォームや価格、リリース時期については触れられていない。

提供中の『Tom Clancy’s The Division 2』の後継ナンバリングタイトルにあたる最新ゲームタイトル。Tom Clancy’s The Division 2の開発に、クリエイティブディレクターとして参加してきたJulian Gerighty氏が次期エグゼクティブプロデューサーとして就任することが表明されており、開発は同氏が所属するUbisoft傘下のMassive Entertainmentが続投。現在開発を主導している『Star Wars Outlaws』がリリースされたのち、Tom Clancy’s The Division 3の開発に携わっていくとしている。

同氏は今回の発表に寄せて、「プレイヤー数自体は4,000万人をこえるかもしれませんが、The Divisionはフランチャイズとしてまだ初期段階にあります。(中略)The Divisionは最先端のビジュアルと素晴らしいゲームプレイを兼ね備え、他では体験できないものである必要があります」と次期作への展望を述べている。

Julian Gerighty has been appointed Executive Producer for the Tom Clancy’s The Division brand. Julian will oversee all games and products, including Tom Clancy’s The Division 3, led by Massive Entertainment who is actively building a team for the game.



