明日9月23日にで放送されるフジテレビ系「MUSIC FAIR」にPerfume、Sexy Zone、倉木麻衣、Liella!が出演する。

Perfumeはドラマ「ばらかもん」の主題歌「Moon」、Sexy Zoneはドラマ「ウソ婚」の主題歌で、椎名林檎が作詞作曲を手がけた「本音と建前」をパフォーマンス。倉木は2000年発表「Secret of my heart」と2017年発表「渡月橋 ~君 想ふ~」をメドレーで、「MUSIC FAIR」初出演となるLiella!は最新曲「Jump Into the New World」を披露する。

フジテレビ系「MUSIC FAIR」

2023年9月23日(土・祝)18:00~18:30

<出演者>

司会:仲間由紀恵 / 軽部真一(フジテレビアナウンサー)

倉木麻衣 / Perfume / Sexy Zone / Liella!