ZIP-FMの開局30周年記念番組「MUSIC FOR THE FUTURE」が10月2日から8日まで放送される。
この番組では30組のアーティストが、それぞれ15分間のプログラムをナビゲート。ZIP-FMにまつわる思い出や自身の音楽活動、“30年間で一番〇〇な曲”などについて語る。
出演者にはDREAMS COME TRUE、AI、高橋優、miwa、Official髭男dism、back number、秦基博、04 Limited Sazabys、MISIA、ソナーポケット、コブクロ、RADWIMPS、Perfume、JUJU、加藤ミリヤ、BUMP OF CHICKEN、Aimer、緑黄色社会、ナオト・インティライミ、HY、あいみょん、ケツメイシ、ゆず、平井大、LOVE PSYCHEDELICO、スキマスイッチ、flumpool、ビッケブランカ、森山直太朗、aikoがラインナップされている。
ZIP-FM「MUSIC FOR THE FUTURE」
放送日時：2023年10月2日（月）～10月8日（日）
2023年10月2日（月）
11:00～11:15 DREAMS COME TRUE
13:30～13:45 AI
15:42～15:57 高橋優
17:30～17:45 miwa
19:42～19:57 Official髭男dism
2023年10月3日（火）
11:00～11:15 back number
13:30～13:45 秦基博
15:42～15:57 04 Limited Sazabys
17:30～17:45 MISIA
19:42～19:57 ソナーポケット
2023年10月4日（水）
11:00～11:15 コブクロ
13:30～13:45 RADWIMPS
15:42～15:57 Perfume
17:30～17:45 JUJU
19:42～19:57 加藤ミリヤ
2023年10月5日（木）
11:00～11:15 BUMP OF CHICKEN
13:30～13:45 Aimer
15:42～15:57 緑黄色社会
17:30～17:45 ナオト・インティライミ
19:42～19:57 HY
2023年10月6日（金）
11:00～11:15 あいみょん
14:05～14:20 ケツメイシ
18:00～18:15 ゆず
19:47～20:02 平井大
2023年10月7日（土）
9:15～9:30 LOVE PSYCHEDELICO
10:15～10:30 スキマスイッチ
14:10～14:25 flumpool
16:15～16:30 ビッケブランカ
2023年10月8日（日）
9:15～9:30 森山直太朗
11:45～12:00 aiko