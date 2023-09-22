ユニットコムは9月21日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」から発売中の「声優e-Sports部」LEVEL∞コラボゲーミングPCにおいて、メッセージボイス追加を発表した。あわせて5,000円オフクーポンの配布も行われている。

  • iiyama PC、「声優e-Sports部」PC購入特典にボイス追加 - 5,000円オフクーポン配布

コラボPCの購入特典に「月城日花」さん、「嶋原彩心」さん、「松村芽久未」さんのメッセージボイスを追加したという内容。購入者特典専用ダウンロードページからダウンロードできるようになっており、追加前に購入した利用者も改めて新ボイスをダウンロードできる。このボイス追加にあわせて5,000円オフになるWebクーポン配布が行われており、適用することで5,000円オフで購入可能だ。クーポンコードは「SEC0921」。