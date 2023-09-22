iiyama PC、「声優e-Sports部」PC購入特典にボイス追加 - 5,000円オフクーポン配布

ユニットコムは9月21日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」から発売中の「声優e-Sports部」LEVEL∞コラボゲーミングPCにおいて、メッセージボイス追加を発表した。あわせて5,000円オフクーポンの配布も行われている。
コラボPCの購入特典に「月城日花」さん、「嶋原彩心」さん、「松村芽久未」さんのメッセージボイスを追加したという内容。購入者特典専用ダウンロードページからダウンロードできるようになっており、追加前に購入した利用者も改めて新ボイスをダウンロードできる。このボイス追加にあわせて5,000円オフになるWebクーポン配布が行われており、適用することで5,000円オフで購入可能だ。クーポンコードは「SEC0921」。
✨「#声優esports部」特典追加記念✨— LEVEL ∞(インフィニティ)【公式】 (@LEVEL_INF) September 21, 2023
「月城日花」「嶋原彩心」「松村芽久未」のメッセージボイス特典追加を記念して、WEBクーポン配布😀
5,000円OFF WEBクーポンコード：SEC0921
利用期限：10/4(水)13:59迄
※他のクーポンとの併用はできません。
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