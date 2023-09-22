アイドルグループ・モーニング娘。'23の譜久村聖、牧野真莉愛、横山玲奈、北川莉央、櫻井梨央、井上春華が12日、都内で行われた「モスバーガー×モーニング娘。'23 コラボキャンペーン発表会」に出席した。

（記事＆写真）
📸モー娘。がモスバーガーの“朝の顔”に! 譜久村聖、牧野真莉愛らがモス制服姿で会見登場
https://news.mynavi.jp/article/20230912-2769851/

（オススメ動画）
🎬モー娘。牧野真莉愛、会見でも新庄愛全開で横山玲奈らドン引き!?　マイペースもスタッフへの気配りは欠かさず　『モスバーガー×モーニング娘。’23 コラボキャンペーン発表会』
https://youtu.be/fyHA4xxLawI

🎬【練習風景】モー娘。牧野真莉愛、完璧な投球連発　五十嵐亮太氏思わず叫ぶ「めっちゃいいっすよ!」始球式前の練習風景公開
https://youtu.be/t9ELsqe0Xb0

🎬モー娘。北川莉央、高校卒業で伝統の“黒水着”が登場「自分も大人になったと実感」　モーニング娘。’22 北川莉央写真集『18’s Vacation』
https://youtu.be/3dpJVdr__KU

最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
https://bit.ly/2DNkNTZ

【マイナビニュース　エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/

【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta

【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby

【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi