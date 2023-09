松本秀夫アナウンサー×SCANDAL バーベキューの具材で「ドリームチーム」作りを実況中継!?

SCANDALがパーソナリティを務める番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。9月18日(月・祝)の配信では、元ニッポン放送アナウンサー・松本秀夫さんが登場。松本さんの実況のもと、SCANDALが野球のドリームチームになぞらえたバーベキューの「キュー界」で、具材の理想的な夢のチーム編成を考えました。▶▶【音声を聴く】「SCANDAL Catch up」松本:ついにこの瞬間がやってまいりました! 本日の「Catch upナイター」、実況と解説を務めさせていただく、元ニッポン放送アナウンサー、「ニッポン放送ショウアップナイター」の松本秀夫です。TOMOMI:松本さーん!MAMI:急な登場!HARUNA:3年ぶり!RINA:ありがとうございます!松本:よろしいですか?一同:はい……。松本:プロ野球ペナントレースもいよいよ終盤の9月、マジック点灯の阪神※、オリックス……リーグ優勝の行方はもちろん、クライマックスシリーズ進出を賭けた3位争い、そして個人タイトルにも注目。そしてそして、大谷翔平を筆頭に、メジャーで活躍する日本人選手からも目が離せません!(※番組収録時は阪神タイガースのセリーグ優勝の前でした)そんな激しい戦いが繰り広げられる9月に、ギネス世界記録を達成したSCANDALが、「キュー界」に一石を投じるドリームチームを決定いたします。題して、「Catch upナイター! バーベキュードリームチーム! 決定! キュー界のベスト9!」。一同:!?TOMOMI:キュー界?MAMI:バーベキューの「キュー界」ね。HARUNA:「球界」ではなく。松本:そうです。「バーベキュー界」略して「キュー界」のドリームチーム! これからの「キュー界」を揺るがすスターティングメンバーの発表となるわけですが、SCANDALのみなさん、今の心境をまずはお願いします!HARUNA:全然わからない……。TOMOMI:すみません、何が……? 何の心境……?RINA:どういうこと? 何が始まっているの?松本:はい。私自身も実はわかっておりませんが……。今や、一億総バーベキュー時代を迎え、「バーベキュー具材」のドリームチーム、ベスト9は国民的関心事だと思われますが、みなさんいかがでしょうか?MAMI:バーベキュー時代……。TOMOMI:初めて聞いたよ……。松本:数ある「バーベキュー具材」のなかから、「ドリームチーム」を世界一のSCANDALが決めさせていただくということなんですね。それでは、「キュー界」を担う、本日エントリーしている選手を紹介しましょう。野菜は、にんじん、とうもろこし、ピーマン、ズッキーニ、玉ねぎ、トマト、しいたけ、キャベツ、エリンギ、アスパラ、なす、ししとう!MAMI:いいですね~。松本:続きまして……お肉は、ステーキ、ソーセージ、鶏もも肉、鶏むね肉……。TOMOMI:ももとむねが分かれているんや。松本:……スペアリブ、手羽先、ラムチョップ、ロース、カルビ、ベーコン、そしてタンドリーチキン!MAMI:イマドキだなあ。松本:さらに、魚介は、ホタテ、エビ、イカ、鮭。そして、炭水化物は、焼きそば、焼きおにぎりがエントリーしております! しかし、SCANDALのみなさんから思わぬ伏兵があらわれることも十分考えられます。ですよね? みなさん!RINA:そうですね。MAMI:追加して、エントリーしたいものもありました。松本:なるほど。早くも頭のなかでは作戦が去来していると思われるみなさんです!野球の打席に入る1番から9番までの打順には、それぞれの役割があります。その打順と役割に考えながら、「バーベキュー具材」の“ドリームチーム”を考えていきました。----------------------------------------------------「SCANDAL Catch up」音声版----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056