「友達の愚痴を聞くのしんどい」10代の声 ギブアンドテイクがうまくいかない相手との接し方を考える

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。9月20日(水)は、『今、聞いてほしい』をテーマに放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、10代リスナーのメッセージを紹介し語り合いました。こもり校長:今夜は、生徒(リスナー)の君が今話したいこと、聞いてほしいことについて、一緒に話をしていこうと思う。COCO教頭:相談したいことや悩んでいること、普段吐き出せない気持ち、言いづらい本音……。こもり校長:学校生活について、友達とのこと、家族とのこと、将来について、コンプレックス、劣等感、なんかわからないけどしんどい……どんなことでもいい。よかったら、君の心の中にあるモヤモヤを教えてほしい。COCO教頭:電話で直接話すことができない生徒、話すのが苦手な生徒もいると思います。そんな生徒は書き込みだけでもいいので、今思っていることを教えてください。【最近、高校の友達と話すのが面倒くさいと思うようになりました。理由は、友達の相談相手をしていたことです。彼女の部活の愚痴や友人関係でのトラブルなどを聞くのがしんどくなりました。今では彼女も学校に楽しく通っていて愚痴ることはなくなったのですが、私は「また愚痴だったらどうしよう」「上手に相槌が打てるかな」と思って緊張してしまうし、これがずっと続くと思うと不安になります。中学校に戻りたい】(15歳)こもり校長:う~ん……相手の子は、きっと話しやすいんだろうね。でも受け取るだけは、たしかにしんどいよね。COCO教頭:そうだね。こもり校長:その話を聞いて相手をなだめるのは、気を使うことだからね。ずっと気を使って話していることに気づくと、しんどいのかもなぁ。COCO教頭:うん……ネガティブなことを吸収する立場にいると、しんどくなってくると思う。でもたぶん、すごく聞き上手なんだろうね。だから友達も、話してくれているんだろうけど、しんどいときもあるよね。こもり校長:そうなると、中学に戻りたいと思う気持ちもわからなくもないよね。COCO教頭:うん……。こもり校長:「またきたらどうしよう」って……うまく相談に乗れなくて、(相手の子が)ネガティブになったらどうしよう、とかも考えるだろうし。愚痴を聞くというのは、気を使うことだよね。難しいね。COCO教頭:まぁ……ね。こもり校長:かといって、避けるのは後ろめたさも出ちゃうだろうから。COCO教頭:「また愚痴だったらどうしよう」「上手に相槌が打てるかな」ということだけど……これって、「上手に相槌を打ってあげたい」と思っているからこういう気持ちになるんだよね。でも友達からしたら、上手に相槌が打てなくても、ただ聞いてくれているだけで救われている部分はあると思うから。こもり校長:うん。COCO教頭:『愚痴=ネガティブ』だと、私も同じ立場なら捉えちゃうけど、ちょっと発想を転換して……“自分にだけ心を開いてくれている”という見方もあるかな、と思ったりもした。こもり校長:そういう見方も全然あるよね。だからこそ話せる、みたいな相手ももちろんいるだろうし。そう考えて角度を変えてみると、その子に自分の愚痴も話せたりするかもしれないし。ギブアンドテイクがうまくいっていない関係なんだろうな、って思っちゃうかな。COCO教頭:そうだね……。この日の放送では……・「一重にコンプレックスがあり、高校に入ってプチ整形をして二重にしました。ですが、私が整形したことを知らない友達に、整形についてのネガティブが発言をされて傷ついています」という17歳・「祖父が亡くなって1ヵ月が経ちました。赤ちゃんのころから面倒を見てもらった大好きな祖父だったので、気持ちがコントロールできません」という17歳・「通信制に通う高校2年生です。大学受験に向けて勉強しているのですが、このやり方でいいのか不安だし、全日制に通う人を見ると自分がみじめに見えます」という17歳と電話をつなぎ、話を聞きました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/