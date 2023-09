Mrs. GREEN APPLE「全部ブルーバック」「かなりお芝居」「初吊られ」新曲『ANTENNA』MV撮影裏話

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。9月18日(月)の放送では、『FIVBパリ五輪予選/ワールドカップバレー2023』のフジテレビ系バレーボール日本代表応援ソングに起用されている楽曲「ANTENNA」について、ミュージックビデオの撮影裏話を明かしました。大森元貴 (Vo/Gt):9月16日から、パリ・オリンピック予選/ワールドカップバレー2023が開幕しました~!若井滉斗 (Gt):ついに!藤澤涼架 (Key):始まりました~~!!大森:我々は全力で応援していきたいと思います! そして、「ANTENNA」のMVも公開されましたね~! こちらはですね~……もうどうですか。すっごく思想が強いものですけれども……!若井:思想が強い(笑)。大森:撮影は全部ブルーバックで!藤澤:そう! いままでと全然違う撮り方だったなぁ~。若井:いままでにない感じでしたね。大森:私はかなりお芝居をさせていただきました。「はい、あそこに夕陽があります!」「あそこは、いまは海です」とか(を想像して)……(笑)。打ち合わせしていろいろ知ってるとは言え、いざ照明だけ組んでもらって(何もない状況で芝居をする)……っていうのは難しかったですけど面白かったね。2人もワイヤーでね!若井:そうですよ!藤澤:“初吊られ”でしたね。若井:涼ちゃんは、“初吊られ”だったね。大森:あそこは、“Mrs. GREEN APPLEの2人”っていう設定なんだよね?藤澤:そう! いろんな登場人物がいますけど、僕ら2人はミセスとして……。若井:自分自身としてね。大森:じゃあ、「俺なんなの!?」って話じゃない?全員:(笑)。大森:いちいち2人には「ミセスなんで」って言ってたから(笑)。若井:たしかに。元貴ってなんなんだろうな?藤澤:(笑)。大森:まだの方は、ぜひチェックしてみてください!藤澤・若井:お願いしまーす!今回話題になった「ANTENNA」は、7月にリリースされた5thオリジナルフルアルバム『ANTENNA』に収録されています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/