INI髙塚大夢「僕の中では青春でした」“ひねくれていた”高校生活最後の文化祭の思い出

11人組グローバルボーイズグループ・INIの髙塚大夢がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」。9月18日(月)の放送では、リスナーのメッセージを紹介し、高校の文化祭の思い出を語りました。文化祭・学園祭のシーズンですね。大夢先生は高校生のときバンドをしていたと思いますが、どんな曲を披露していましたか? 文化祭の思い出や、練習で苦労したことなど知りたいです。(19歳)髙塚:文化祭、もうそんな時期ですね。僕の高校の軽音楽部は、割と本格的にやってたんです。大会とかにも出たりして、バンドでオリジナル曲を作ってましたね。僕もそのときに、曲を初めて作ったりしたんですけど……。高校生のときの俺はね、もう本当にひねくれていて……ザ・ひねくれ男(笑)。反抗期真っ最中だったんで、それを曲にしてましたね。自分の中の負の感情を曲にぶつける、っていうような曲を書いてました(笑)。それも今聞くと、青春だったんだな~と思いますね。いろいろ溜まってることがあったんだな、って思いました。僕の高校の文化祭は、テーマソングみたいなのを作るっていう恒例行事があったんです。それも本当に楽しかったです。部活のメンバーと一緒に……高校3年生は文化祭で引退だったので、最後に同期のメンバーと一緒に全員で曲を作る、っていうのがありましたね。PVとかも作ったりとかして、高校生なりの自分たちでできることをかき集めて作ったっていうのが、僕の中では青春でしたね。文化祭って本当に青春だなと思います! 文化祭はすごい思い出になるからね。小さなしょうもないこととかでも噛み締めて、思い出を作ったらいいと思います! 文化祭、思い切り楽しんでください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/