【今日のプロ野球公示】山﨑福也、伊藤将司ら｜9月21日の一軍出場選手登録…

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日本野球機構は21日付の出場選手登録・登録抹消を公示した。









セ・リーグ

【登録】

ヤクルト 投手 今野 龍太

阪神 投手 岡留 英貴

阪神 内野手 渡邉 諒

巨人 外野手 Ｌ．ブリンソン













【抹消】

ヤクルト 投手 石川 雅規

阪神 投手 岩貞 祐太

阪神 投手 伊藤 将司







※10月1日以後でなければ出場選手の再登録はできない。













パ・リーグ

【登録】

ソフトバンク 内野手 今宮 健太

ソフトバンク 内野手 三森 大貴

西武 捕手 古賀 悠斗

楽天 投手 塩見 貴洋















【抹消】

オリックス 投手 山﨑 福也

オリックス 内野手 西野 真弘

オリックス 内野手 野口 智哉

オリックス 内野手 大城 滉二

オリックス 内野手 山足 達也

オリックス 外野手 佐野 皓大

オリックス 外野手 小田 裕也

ソフトバンク 投手 大関 友久

ソフトバンク 外野手 Ａ．デスパイネ

西武 外野手 Ｍ．ペイトン

楽天 投手 藤井 聖

日本ハム 捕手 古川 裕大

日本ハム 外野手 木村 文紀







※10月1日以後でなければ出場選手の再登録はできない。







【注】西武の古賀悠斗、ソフトバンクの今宮健太、三森大貴は特例2023により、出場選手登録抹消後10日間を経ずに復帰となる。オリックスの野口智哉、ソフトバンクの大関友久、Ａ．デスパイネは出場選手登録抹消となるが、特例2023の適用により10日間を経ずに再登録可能。











【了】