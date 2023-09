YOASOBIの楽曲「夜に駆ける - From THE FIRST TAKE」が本日9月21日に配信リリースされた。

「夜に駆ける」は2019年11月に発表されたYOASOBIのデビュー曲。先日、日本初となるストリーミング10億回再生を突破した。それを記念してこのたび配信されたのは、YOASOBIが2020年5月にYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で同楽曲を披露した際の音源。この動画はYOASOBIの名前を広く世に知らしめるきっかけとなった。加えて2021年1月にタワーレコード限定で販売された、YOASOBIの楽曲を初音ミクがカバーしたアルバム「MIKUNOYOASOBI」の配信も本日スタートした。

またYOASOBIはMnetにて放送されている韓国の音楽番組「M COUNTDOWN」の本日9月21日放送回に出演。テレビアニメ「【推しの子】」のオープニング主題歌で、韓国でもSNSのダンスチャレンジを中心に話題になっている「アイドル」をスペシャルステージで歌唱する。なお同番組にはJO1、BOYNEXTDOOR、RIIZE、キー(SHINee)らも出演する。

さらにYOASOBI初のアジアツアー「YOASOBI ASIA TOUR 2023-2024」が12月から2024年1月まで開催されることが決定。ツアーでYOASOBIは香港のフェス「Clockenflap」、台湾のフェス「Simple Life」にヘッドライナーとして出演するほか、韓国、シンガポール、マレーシア、台湾で単独公演を行う。

Mnet「M COUNTDOWN」

2023年9月21日(木)18:00~20:00

<出演者>

RIIZE / Rocket Punch / mimiirose / BOYNEXTDOOR / BLACKSWAN / cignature / APOKI / EL7Z UP / YOASOBI / EVNNE / イ・チェヨン / ジェチャン(DKZ) / JO1 / CRAVITY / キー(SHINee) / TEMPEST / TRENDZ / POW / FANTASY BOYS / PURPLE KISS / H1-KEY / ヨンジ(KARA) / ファサ(MAMAMOO)

YOASOBI ASIA TOUR 2023-2024

フェス出演

Clockenflap

2023年12月1日(金)香港 Central Harbourfront Event Space

2023 Simple Life 簡單生活節

2023年12月3日(日)台湾 華山1914文化創意産業園區

単独公演

2023年12月16日(土)韓国 ソウル KOREA UNIV. TIGER DOME @LIVET_KR

2024年1月11日(木)シンガポール

2024年1月14日(日)マレーシア クアラルンプール

2024年1月21日(日)台湾 台北