FM802とJR西日本がタッグを組み、「旅」×「音楽」の魅力を発信するプロジェクト「MUSIC TRAVELERS」が始動する。このキャンペーンソングとして、奥田民生とはっとり(マカロニえんぴつ)が共作曲「旅をゆけ」を制作した。

「旅をゆけ」はタイトルどおり“旅”をテーマにした楽曲で、10月2日放送のFM802「ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-」で初オンエアされるほか、10月3日からはJ-WAVE、CROSS FMでもオンエアされる。この曲について奥田は「”音楽があれば年齢は関係ない” ということを身を以て感じた。はっとりに合わせてコーラスを歌ったら、なんだか自分の声が若々しい!昔の感じを思い出した」、はっとりは「何より、奥田民生さんと一緒に歌えたことが本当に楽しかった!」とコメントしている。

10月2日22:00にはこの曲のミュージックビデオショートバージョンが公開予定。MVのフルバージョンはキャンペーン公式サイトにリスナーから寄せられた“鉄道旅”にちなんだ写真や動画を用いて制作され、12月下旬に公開される。素材の募集期間は10月2日から11月30日まで。

またFM802「ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!」、J-WAVE「BLUE IN GREEN」、CROSS FM「TAKE IT EASY」では期間限定の特別プログラムをオンエア。奥田とはっとりのトークや、各局のDJやパーソナリティによる旅のレポートを届ける。さらにキャンペーン公式サイトではFM802のDJ陣とリコ(ヤユヨ)、堀胃あげは(黒子首)、宮崎一晴(クジラ夜の街)がコンビを組み、JR西日本エリアを旅した様子も紹介する。

奥田民生 コメント

イントロはすごく大事! イントロがかっこいい曲が一番かっこいいから。そういう意味でこの曲はすごくシンプルな曲。音数も多くないから楽器の音もちゃんと聴けると思う。こういう曲が世に出て、それをリスナーが好きになってくれて、自分も演奏してみたいな、バンドっていいなって思ってくれる人が増えたらいいなぁ。と思う。

今回レコ―ディングしてみて、“音楽があれば年齢は関係ない”ということを身を以て感じた。はっとりに合わせてコーラスを歌ったら、なんだか自分の声が若々しい! 昔の感じを思い出した。逆輸入の逆輸入みたいな感じ?!(笑)

はっとり コメント

この曲はイントロがとにかくかっこいい! 民生さんのフレーズが入ったときにすごくワクワクした。そもそも民生さんが曲を作って録るところまでを近くで見られることはないから、自分もすべてから目が離せなかったし、何より作業が早いことが驚きだった! 自分たちとはやっぱり作り方が違うからすごく新鮮で。そして何より、奥田民生さんと一緒に歌えたことが本当に楽しかった!