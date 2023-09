CHAI、キャメロン・ルー監督によるミュージック・ビデオ「GAME」公開

CHAIが、9月22日(金)にリリースされる通算4作目アルバム『CHAI』より新曲「GAME」を本日先行リリースした。また、今年1月に初めて開催したジャパン・ツアーを完売させ、「FUJI ROCK FESTIVAL 23」でのステージも記憶に新しい、アメリカ出身の気鋭アーティスト=ジンジャー・ルートことキャメロン・ルーが監督を手掛けたミュージック・ビデオも公開した。

「GAME」は、CHAIのルーツでもあるニューウェーブとハウス・ミュージックにインスパイアされた楽曲。ゲーム・ミュージックを彷彿とさせるミニマルなトラックに、中毒性溢れるメロディーが乗ったダンス・チューン。同曲はCHAI史上初の全編英語歌詞になっており、「勝つことがゲームの目的ではなく、挑戦し続けることが大事」という、世界を舞台に活躍し続けるCHAIだからこそ発信できるメッセージがポップに表現されている。

ミュージック・ビデオは、CHAIの盟友であり、日本でも注目急上昇中のアメリカ出身アーティスト=ジンジャー・ルートが監督。今冬に東京で撮影され、CHAIとジンジャー・ルートの世界観が見事に融合された映像に仕上がっている。

■キャメロン・ルー コメント

”CHAI blends chaos and positivity in the best way, and so I wanted to create a video that showcases exactly that. And what better way, then to show them frantically delivering their music, movements, and mindset directly to their fans. It was such a fun experience directing this video, the way the girls are in sync with one another is insane. Not your ordinary delivery service: Come along as the girls hand over packages that will take their fans (and some skeptical patrons) on a musical journey.”

-Cameron Lew

コメント訳:

「CHAIはカオスとポジティブさを最高な形でブレンドするアーティストなので、まさにそれを表現するビデオを創りたいと思いました。

それには、自分たちの音楽と動き、そして価値観を、直接ファンに一生懸命届けるCHAIを描くこと以外に、良い方法はないと考えました。

このビデオを監督するのはとても楽しい経験になり、4人のシンクロの仕方は信じられないくらいでした。

これはただの配達サービスではありません:音楽の旅へ連れて行ってくれる荷物を、ファン(と、少々怪しい愉快な仲間たち)に届けるCHAIを、ご覧ください。」 ―キャメロン・ルー

■マナ(Vo/Key) コメント

勝つためにゲームをするんじゃないん、

勝てる作戦を持って挑戦するってこと♡

だもんで負けたって問題ないし関係ねえ。

負けの経験を生かしてもっと良い作戦を立てれるられる!だもんで、人生はゲーム!

MVはお友のジンジャールートと共におもろくNEOかわいく作ったぜ♡

生きてさえいりゃ何度だってゲームできる。

自分の気持ちに正直に、ちょっぴり軽い気持ちで、一緒に生ていこうぜ。

―マナ

<リリース情報>

CHAI

4thアルバム『CHAI』

2023年9月22日(金)リリース

●完全生産限定盤<紙ジャケットCD+フラッグ>

¥3000+税

SICX-188~189

●通常盤<ジェエルケースCD>

¥2500+税

SICX-190

●配信アルバム

予約注文受付中(現在iTunesで予約すると「We The Female!」「PARA PARA」「NEO KAWAII, K?」「GAME」の4曲が即入手可能)

https://CHAIband.lnk.to/CHAIALJP

=収録内容=

1. MATCHA

2. From 1992

2. PARA PARA

4. GAME

5. We The Female!

6. NEO KAWAII, K?

7. I Cant Organizeeee

8. Driving22

9. LIKE, I NEED

10. KARAOKE

11. NO MORE CAKE – Live in Brooklyn (Feb 15th, 2022) *

12. Donuts Mind If I Do – Live in Brooklyn (Feb 15th, 2022)*

*=日本盤CD限定ボーナス・トラック

アーティスト オフィシャルサイト http://chai-band.com