先輩とのLINEのやり取りは難しい!? 気を使ったつもりが「圧」を感じさせてしまったメッセージとは？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。9月19日(火)の放送では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、SNSの使い方で思うことを語り合いました。その前編。今回は、『SNS、使いこなせてる?』をテーマに放送。この企画内容を説明する際に、校長と教頭がそれぞれの経験談を伝えました。COCO教頭はLINEでのやり取りで、気を使ったつもりが裏目に出てしまったことがあるといいます。こもり校長:教頭はSNSの悩みってある?COCO教頭:あるね。LINEなんだけど……すごく便利だし仕事でも使っているんだけど、先輩に「ごはん連れて行ってあげる」って言われたの。先輩も忙しいしやり取りが多くならないように気を使って、5候補日ぐらい送ったの。そしたら、返ってこなくなったの。こもり校長:向こうから、「ごはんに行きましょう」って……。COCO教頭:言われたのに! 「なにこれ……?」と思ったけど、そこから追いLINEするのは違うなと思ったからしばらく置いていたの。そしたら1ヵ月後くらいに仕事でご一緒することになって、「誘ってくれたのになんなんですか?」「気を使って5候補日くらい出したのに」って言ったら、「お前の圧がちょっとキツい」って……(笑)。こもり校長:なるほどね~(笑)。COCO教頭:もしかしたら、ポンポンやりすぎたのかもしれない。ゴールに行くまでが早かったのかもしれない。「こういうお店に行きたいです~」とか、かわいい後輩感を出したほうがよかったのかもしれないけど……。こもり校長:まぁ、コミュニケーションはとったほうがよかったかもね。COCO教頭:そうね。5候補がキツかったんだって(笑)。こもり校長:わかる! 俺も「おっ……」ってなるかもしれない。ラリーしたいじゃん。COCO教頭:そうか~。こもり校長:「ごはん食べに行こうよ!」と誘って、『いいんですか!? いつごろ空いてますか?』って聞いてくれれば「来月なら隙間あるかな」とか返せるけど……。COCO教頭:うんうん。こもり校長:「ごはん食べに行こうよ!」と誘って、「この曜日とこの曜日と、この曜日とこの曜日とこの曜日が空いてます!」と言われたら、「ちょっと待って!」「まず、俺が今月空いているかわからない……!」ってなるから(笑)。COCO教頭:圧がすごすぎたね(笑)。こもり校長:うん、それは嫌かもしれない。俺はね。COCO教頭:コミュニケーションって難しい……! よかれと思ったことが裏目に出るのは……ちょっと難しいな、と思った。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/